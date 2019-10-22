議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



民進黨新北市議員鍾宏仁今在議會指出，過去在朱立倫巿長時代有承諾要在新莊地區興建轉運站，不過至今能沒有下文，要求新北市長侯友宜表態。侯友宜說，這是件好事，會積極努力規劃，新莊有轉運站「很剛好」。

鍾宏仁指出，新北市人口結構是其他縣市的民眾所組成，新莊有40萬人口，每次搭車都要跑到台北市，早期台北縣時代都被台北市欺負，人家台北市已有3個轉運站，新北升格直轄市，又是六都最大，難道還要當台北市附庸？

鍾宏仁表示，新北人口結構特殊，使用轉運站需求非常強烈，過去都是問交通部、公路總局要不要設站，難道不能新北自己來做，過去交通局曾想在新莊北側知識產業園區設站，現在卻都沒有，設置轉運站會帶動發展。

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侯友宜說，台灣現在是一日生活圈，不必到台北市轉運，如果在新泰塭仔圳或是新莊北側知識產業園區，還是在機場捷運能設有轉運站，這會是件好事，會努力來規劃與想辦法解決。