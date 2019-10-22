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新北全國原BAND大賞 今年鎖定學生歌手

2019-10-22 12:57聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市原民局舉辦「原Band大賞─全國原住民族語創作大賽」至今已經邁入第9年，今年的原Band大賞將目標鎖定學生族群參賽，特別將「學生組」以及「社會組」分組比賽，準備在11月10日下午2點於秀峰高中體育館決賽。

今年參賽學生組的其中一個樂團Wawa森林樂團，為了對長期陪伴自己成長的至善基金會社工表達感謝，特別用阿美族語寫下了「Wawa森林」歌曲，以樸實真誠的歌聲唱出真摯而觸動人心的旋律。

而社會組樂團中，團員總共9人的「三十而立樂團」，是今年參賽人數最多的樂團，成員多來自屏東縣三地門鄉大社村Paridrayan部落，在部落歷經八八風災嚴重侵害後，他們用搖滾曲風結合排灣族語及中文饒舌，訴說全村遷居後想念原鄉的心聲。

今年的原Band大賞評審跨足國際，邀請來自阿根廷的音樂家Musa（明馬丁）擔任評審。Musa長期居住於台灣，作為鋼琴家和鍵盤手，舞台足跡遍及亞洲南北多國、南北美洲、歐洲等不同地方和大小城市，與他合作過的亞洲音樂人包括A-Lin、盧廣仲、家家、王若琳等知名藝人。

此外還有金曲常勝軍查荖‧巴西瓦里、圖騰樂團查馬克．法拉屋樂、吟遊詩人達卡鬧，以及樂團界重量級樂團「董事長樂團」貝斯手林大鈞擔任這次的評審。

新北市原民局長羅美菁表示，今年原Band大賞有別於以往純粹以競賽方式進行，特別將目標鎖定學生族群，初選由評審以會議方式進行，每組各5隊進入決賽，入圍者在決賽前需接受辦理20小時專業人士培訓，並在培訓時完成1首族語創作，才得以參加決賽。

新北市原民局舉辦「原Band大賞─全國原住民族語創作大賽」至今已經邁入第9年，今...
新北市原民局舉辦「原Band大賞─全國原住民族語創作大賽」至今已經邁入第9年，今年的原Band大賞將目標鎖定學生族群參賽，特別將「學生組」以及「社會組」分組比賽。圖／新北市原民局提供
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