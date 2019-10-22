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解決65線伸縮縫漏水問題 吳秉叡邀公路總局會勘解決

2019-10-22 12:53聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市台65線串聯五股、泰山、新莊、板橋、土城5行政區，但新莊高架橋下每逢大雨橋梁排水不及，傾瀉而下至中環路，伸縮縫像瀑布出水口，影響下方行車安全。立委吳秉叡及市議員何淑峯多次接獲民眾陳情，今天前往會勘，要求公路總局盡速改善，預計11月底前完工。

吳秉叡、何淑峯邀公路總局、新北市府工務局會勘。公路總局中和工務段長旻達說，台65線橋下漏水原因是泄水口被泥沙、垃圾堵塞，瞬間強降雨時溢出接水盤，本月17日已先改善情況較嚴重的P025柱端接水盤，清理過程中還救出受困多時的流浪貓。

會勘後經吳秉叡和何淑峯要求，將加強接水盤、泄水口清理，針對較嚴重的P025柱端接水盤會增設擋板，防止水量過大時外溢路面、形成瀑布，影響台65線下方中環路用路人或行車安全。

吳秉叡表示，伸縮縫排水問題深深困擾中環路通行民眾，公路總局應盡速檢查台65線全段伸縮縫排水問題並改善。何淑峯則說，2016年10月14日她曾在議會提出質詢，要求工務局與公路總局溝通改善，雖新設置排水管，但3年多問題仍無法解決，真的很危險。

逢降雨台65線中環、中原路附近高架橋伸縮縫像瀑布出水口傾瀉而下，影響下方人車視線...
逢降雨台65線中環、中原路附近高架橋伸縮縫像瀑布出水口傾瀉而下，影響下方人車視線，相當危險。圖／吳秉叡服務處提供
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立委吳秉叡（前右）、市議員何淑峯（前中）邀請公路總局等單位會勘，解決台65線伸縮...
立委吳秉叡（前右）、市議員何淑峯（前中）邀請公路總局等單位會勘，解決台65線伸縮縫漏水問題。圖／吳秉叡服務處提供
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吳秉叡漏水
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