雲林愛無礙手搖車隊完成艱鉅挑戰 無障礙遊雙北賦歸
2019-10-22 12:53
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
雲林縣身障運動委員會和愛無礙協會19日帶著風火輪車隊隊友、身障手搖自行車隊、葉子車隊長青護騎志工及長愛育幼院孩童們50人前往台北進行二天一夜，今天凱旋歸來，盼藉此推廣身障者也能走出戶外。
愛無礙協會理事長陳明瑟表示，本次台北行用心安排全程專業領騎及導遊帶隊，參觀總統府並至兩廳院藝文廣場進行口琴快閃表演活動。
隔天組成手搖車加上單車護騎，行經觀山河濱車道、關渡大橋、八里渡船頭等景點，全程約70公里，騎乘中感受自然風光及名勝景觀之美，對許多身障者是第一次體驗。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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家屬阿雪說，小獻因生病後腦傷，反應和語言表達都不完全， 真的很感謝大家對小獻的包容和體諒，不斷鼓勵小獻走出戶外，和一般人一樣有各種嘗試的機會，很感恩也很珍惜。
志工隊總幹事小玉表示，曾照顧過中風爸爸，很能深刻體會照顧者的苦及病人的無奈，在活動中協助推輪椅時，就會想起照顧爸爸的日子，在活動中透過助人也看見彼此互助內心獲得療癒，重新感受人生的美好。
陳明瑟理事長表示，手搖車運動是幫助肢體不便走到戶外享受陽光、實踐夢想的好幫手，同時也可給一般人騎，增進手部及核心肌力，維持自理能力與生活功能，發揮預防保健功效。
愛無礙協會總幹事陳彥廷說，手搖車騎乘時障礙者可彼此激勵勇敢面對挑戰，克服環境障礙、增進身體各項機能外，還可以運動達復健效果，感謝各界協助，才能讓活動順利完成。
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