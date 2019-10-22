得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51 聯合新聞網 綜合報導



位於汐止新台五路的得來速，旁邊便是公車站，排隊的隊伍時常影響公車停靠。圖擷自 Google Map 分享 facebook

速食店的得來速服務讓民眾不用下車就可點餐取餐，下雨天時特別方便，但大排長龍的隊伍卻可能影響其他車輛安全。《TVBS》報導汐止新台五路及內湖哈拉影城兩處得來速，因周遭道路窄、又有公車站或是停車場出入口，大排長龍的得來速隊伍都大大影響交通進出。

《TVBS》報導，位於汐止新台五路的得來速，不遠處就有公車站牌。就有民眾發現家對面的車道時常因為排得來速的隊伍而被堵住，使得要上下公車的乘客還必須冒險穿過排隊的車輛，相當危險。

另外內湖哈拉影城也有相似情況，只有兩線道非常窄小，得來速入口旁便是影城停車場進出口，車道容易被堵塞，再往前又是一公車站，交通時常大打結。

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針對得來速造成的交通問題，交通局卻無法可對業者開罰，僅能處罰紅燈違停的司機。或是考慮移動公車站，但此舉也無法解決交通堵塞問題，僅能治標不能治本。