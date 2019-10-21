新北捷運青年住宅租金補貼今受理 最高補助2400元

2019-10-21 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市2019年捷運青年住宅租金補貼於今日起至11越29日止開始受理申請，申請人只要年滿18歲以上未滿40歲，並符合補助資格，就能在線上或採紙本方式提出申請，新北市城鄉局計畫補貼300名，最高每月可補助2400元。

申請人只要年滿18歲以上、40歲以下，單身、新婚或育有未滿7歲子女者，只要在新北市設籍、就學或就業，家庭成員在新北市、台北市、桃園市及基隆市皆無自有住宅，家庭年收入合計低於124萬，且每人每月平均收入低於5萬1,331元者，皆可提出申請，城鄉局計畫補貼300名，最高每月補助2400元，最長補貼達一年。

城鄉局提醒，承租的住宅主要用途須符合規定，且租屋者與房東（或所有權人）非屬直系親屬關係。若民眾以線上方式申請，只要在城鄉局網站首頁點選連結（https://www.planning.ntpc.gov.tw/）圖示，填寫基本資料，並上傳身分證、戶口名簿、就學、就業或育有孕有胎兒的證明文件，以及郵局存摺封面與租賃契約書影像檔等資料後，即完成申請。

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