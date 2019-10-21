親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「與惡」之外：人權不只醫療權，也包括活得像人

財神爺只愛他！威力彩6.6億頭獎一人獨得 獎落基隆

李文輝聽音樂會遭疑高規格維安 北市：專業考量

2019-10-21 22:42中央社 台北21日電

上海市台辦主任李文輝受邀出席北市交50週年紀念音樂會，民眾投訴李聆聽時違規拍照且有高規格維安。北市副發言人戴于文回應，警方事前接獲陳抗情資，依維安專業考量調整警力。

李文輝20日上午抵台後，晚間出席台北市立交響樂團50週年紀念音樂會，不過，有民眾投訴指出，李文輝聆聽交響樂時，違規使用手機拍照，觀看的3樓包廂旁有高規格維安。

戴于文今晚表示，李文輝預計在台北市停留4天，警方事前接獲陳抗情資，為使雙方交流活動順利進行，市警局依維安專業考量，適時調整警力配置。

他強調，台北市為國際化城市，城市交流相當重要，只要是外國外賓，市警局為使參訪順利，皆會基於維安職責，適當調配警力。

上海市台辦主任李文輝受邀出席北市交50週年紀念音樂會，民眾投訴李聆聽時違規拍照且...
上海市台辦主任李文輝受邀出席北市交50週年紀念音樂會，民眾投訴李聆聽時違規拍照且有高規格維安。圖／報系資料照
分享

北市音樂會
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

斥資13億 板橋派出所進駐北門街公辦都更住商大樓

2019-10-21 19:31

瑞芳龍川社區開心共餐 獲「金好味獎」

2019-10-21 19:07

沙坑竟有狗黃金 汐止白雲公園要改善

2019-10-21 19:06

淡水老街掛布條反輕軌 市長：取共識推動

2019-10-21 19:05

新北首創老幼運動會 祖孫一起動健康

2019-10-21 19:04

禁行大客車 金山區兩湖里陳情解禁

2019-10-21 19:02

不只鶯歌要有新消防分隊 淡海新市鎮也將規劃

2019-10-21 18:35

台中都會區土地難求 危老建築重建夯

2019-10-21 17:14

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

高檔珠寶店進駐 台中長榮桂冠酒店：相互加分

2019-10-21 17:11

小花蔓澤蘭殘株多用途 可成酵素或製成薰香治小黑蚊

2019-10-21 14:57

清除防治小花蔓澤蘭 新北培養「小花終結者」

2019-10-21 14:56

三環六線串起麻將牌局 奪新北校園廣告人首獎

2019-10-21 14:30

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

建園105年 北市動物園26日辦活動與野同樂

2019-10-21 13:13

身障找工作不容易 新北每年媒合近千位

2019-10-21 12:30

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市警察局提外送員應接受交安課程 業者有共識

2019-10-21 10:54

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

癌嬤背孫公益路跑 力竭改坐輪椅…也要跑完

2019-10-21 00:19

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

里長大小聲／大安龍圖里里長 盼爭取活動中心

2019-10-20 23:48

防保護區茶園變農舍 北市擬修法

2019-10-20 23:37

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

板橋空氣飄塑化劑！市府：不必恐慌

2019-10-20 23:21

三鶯水資中心 綠化有成人鳥共好

2019-10-20 23:16

土城醫院明年試營 林口長庚當援軍

2019-10-20 23:13

開口合唱「你是我的兄弟」 侯友宜羞：我歌喉實在差

2019-10-20 20:26

幫吳怡農站台 陳菊笑稱：沒想到長大變這麼帥氣

2019-10-20 19:26
看更多

熱門文章

影／砂石車輾死祖孫二人 中警前進校園宣導大車內輪差

2019-10-21 09:29

確定如常 西拉雅國家風景區年底搬回台南官田

2019-10-21 07:32

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

黑白無常現身這間派出所 警察見了不怕直說「萌翻了」

2019-10-21 11:40

影／交通部提水上高架替代案動畫 鄉長：失敗錯誤

2019-10-21 11:39

高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24

多肉植物夯 陽台族、頂樓族也搶大餅

2019-10-20 23:34

把2萬噸的垃圾山一次打包 雲林垃圾場將成無臭倉庫

2019-10-21 13:27

快訊！泰山區臨時停水24小時 受災戶數達7493戶

2019-10-21 14:25

土城醫院明年試營 林口長庚當援軍

2019-10-20 23:13

韓國瑜稱增7萬工作 高市議員指增3千投保人

2019-10-21 14:02

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

為病患累到心臟裝支架 郭成興獲醫奉獎、饒慶鈴致賀

2019-10-21 11:22

影／象鼻岩巡邏人力加密 老外無視勸阻獨闖象背

2019-10-21 17:09

家有「魚菜共生系統」 退休族樂當城市農夫

2019-10-21 19:40

高雄鐵道變綠廊 民讚空氣變清淨

2019-10-20 23:41

看問題／燈會、焰火、設計展 今年台灣「非常屏東」

2019-10-20 23:30

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

史努比路跑誤發獎牌、路線不佳引怨 主辦方：會再檢討

2019-10-21 14:24

美麗熟女鄉長盛裝走秀 新住民媽媽讚不絕口

2019-10-21 15:50

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

再不開始就來不及了！來聽她說3500公里朝聖之路的故事

2019-10-21 18:09

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

新竹縣莊敬三路將新建跨越豆子埔溪橋梁 減少民眾繞行不便

2019-10-21 17:26

大巨蛋再爆爭議 光害遲遲未解決

2019-10-21 19:32

和平島擬設潛艦園區 居民怕更塞

2019-10-21 00:14

鈴蘭通納涼會 穿和服老城區散步

2019-10-21 14:56

高雄藤枝公車中斷十年 幸福小黃今起上山服務

2019-10-21 19:35

神木級長尾栲 板根超壯觀

2019-10-20 23:33

台中市警局迎來統調警力137人 副局長：恪遵風紀

2019-10-21 12:21

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

水湳園區巨大天橋經過壓力大？市府：植栽後會改觀

2019-10-21 18:26

國民黨澎湖黨部主委選前遭撤換 呂永泰：剛好可休息

2019-10-21 20:45

全球首創釣具觀光工廠 寶熊漁樂碼頭開幕月底前免費

2019-10-21 12:30

西拉雅風管處 10年好事多磨 仍回起點

2019-10-21 00:07

不只鶯歌要有新消防分隊 淡海新市鎮也將規劃

2019-10-21 18:35

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17

小花蔓澤蘭殘株多用途 可成酵素或製成薰香治小黑蚊

2019-10-21 14:57

北埔「藝」起來 復古阿哥哥逗陣踩街

2019-10-20 23:26

基隆味都在這 委託行2度變「潮」

2019-10-20 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top