李文輝聽音樂會遭疑高規格維安 北市：專業考量
2019-10-21 22:42中央社 台北21日電
上海市台辦主任李文輝受邀出席北市交50週年紀念音樂會，民眾投訴李聆聽時違規拍照且有高規格維安。北市副發言人戴于文回應，警方事前接獲陳抗情資，依維安專業考量調整警力。
李文輝20日上午抵台後，晚間出席台北市立交響樂團50週年紀念音樂會，不過，有民眾投訴指出，李文輝聆聽交響樂時，違規使用手機拍照，觀看的3樓包廂旁有高規格維安。
戴于文今晚表示，李文輝預計在台北市停留4天，警方事前接獲陳抗情資，為使雙方交流活動順利進行，市警局依維安專業考量，適時調整警力配置。
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他強調，台北市為國際化城市，城市交流相當重要，只要是外國外賓，市警局為使參訪順利，皆會基於維安職責，適當調配警力。
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