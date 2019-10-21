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台大生升學輔導 60名額免費

2019-10-21 23:19聯合報 記者張曼蘋／新北報導

新北市政府教育局今年首度與台大升學輔導種子計畫合作，台大學生陳彥（左3）為計畫發...
新北市政府教育局今年首度與台大升學輔導種子計畫合作，台大學生陳彥（左3）為計畫發起人。 記者張曼蘋／攝影
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一群關心教育的台大學生發起台大升學輔導種子計畫，寒暑假提供教室給高三考生當自習場地、解題教師與升學輔導資源，今年與新北市政府教育局合作，由教育局補助計畫經費，提供60個名額給新北市弱勢學子優先參加。

台大電機系碩士班一年級學生陳均彥，是台大升學輔導種子計畫發起人，他說，自己從小不用擔心吃穿，但看到許多弱勢學生因為經濟問題，選擇放棄升學，而部分家庭經濟拮据，也無法提供孩子多元學習資源，他們決定站出來幫助弱勢孩子，107學年開始辦理，犧牲周末及寒暑假，用自己的資源輔導孩子們。

團隊分享，曾有一名學生參加計畫後真的考上台大，決定奉獻自己的力量，加入計畫成為輔導老師，幫助更多的學生，讓沒錢請家教、補習的學生也可以獲得教學資源。

教育局今年首次與台大升學輔導種子計畫合作，將提供60個寒假免費輔導名額給新北市弱勢生，即日起至11月8日，只要符合經濟弱勢的高三學生，可上臉書「台大升學輔導種子計畫」或至台大升學輔導種子計畫官網（https://ntututorteam.wordpress.com/）填寫報名資訊。

台大升學寒假教育局
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