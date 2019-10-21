大巨蛋再爆爭議 光害遲遲未解決

2019-10-21 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／即時報導



北市府日前通過大巨蛋防災避難審議，引發爭議，如今又爆出大巨蛋光害問題遲遲未解，不僅光復國小起碼有45間教室、1300位學童受影響，受影響的教室高達4成，就連用路人、附近居民、松山文創大樓都連帶受影響。市議員許淑華痛批，今年7月就提過光害問題，到現在都沒有解決，如今大巨蛋又通過都審，擔憂光害就此無解，要求體育局儘速和遠雄協商改善。

對此，體育局表示，已要求遠雄在一個月內提出改善方案。

許淑華表示，從今年開始，陸續接到因為大巨蛋玻璃帷幕及鈦金屬屋頂的施作，導致日光反射的陳情案件。大巨蛋對側的光復國小教室，上課的小朋友無不因為強烈的反射光線紛紛遠離窗戶，卻仍然無法逃離「光害」侵襲眼睛。

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許淑華質疑，早在民國104年，當時的都審委員就曾針對大巨蛋立面材料，提出會有光害的可能性，並要求改善，隨著大巨蛋逐漸「成形」，未料真的出現光害問題，但市府與遠雄卻互踢皮球，至學童健康不顧。

許淑華痛批，針對大巨蛋玻璃帷幕及鈦金屬屋頂日光折射的問題，自己在議會公開的質詢、現場多次的會勘，都提出工程上的改善方向，卻遭市府視如敝屣，上周都審時，光復國小家長會長也到場抗議，但市府依舊不重視，甚至主席、都發局長黃景茂還說「時間久了，灰塵堆積後就沒關係了」，實在有夠扯。

許淑華表示，不解為什麼市府一再縱容遠雄，卻不為學童視力安全把關，要求儘速提出改善方案，在屋頂鈦版貼上PVB鍍膜，減少光反射，而不是僅只有加裝窗簾而已；另也要求環保局，在大巨蛋進行環差審議時，也應把光害問題列入。