斥資13億 板橋派出所進駐北門街公辦都更住商大樓

2019-10-21 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



新北市政府主導的板橋區北門街公辦都更案，今於板橋區北門街原址，舉辦板橋派出所新駐地落成啟用典禮，新廳舍新後為1棟地上15層、地下4層的住商大樓，1樓到3樓空間由派出所使用，其餘為住宅及商辦。

儘管早期板橋北門街周邊極具人文特色及舊城風情，但隨著都市快速發展，原本老舊建築及周邊規畫已無法維持良好的居住品質，且狹窄的巷道，也造成消防安全的疑慮，因此，市府透過公辦都更的方式進行改善，並做舊城改造的表率。

新北市侯友宜表示，透過北門街公辦都更，這次更新後的派出所新廳舍，將由板橋派出所進駐，除了改善警察工作環境，解決廳舍不足等問題外，更能密切與當地居民結合，維護市民安全、為民眾服務。

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新北市城鄉發展局都市更新處推廣科長何治瑩表示，北門街公辦都更案整體面積約574.75坪，廠商共斥資13億，更新後興建成1棟地上15層、地下4層的住商大樓，住宅方面分為2至4房等不同坪數的住宅，地下4樓則規畫為停車場，並提供汽車119輛及機車175輛停車格。

其中，因新北市府所擁有的公有土地，占整體基地37.7%，因此分回的部分包含1至3樓的板橋派出所及4戶住宅，以及地下停車場的4格住宅汽車停車位、24格警用汽車停車位、96格警用機車停車位。