不只鶯歌要有新消防分隊 淡海新市鎮也將規劃

2019-10-21 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／即時報導



新北市幅員遼闊，且人口數突破4百萬人，鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱等3人今凌晨命喪火窟，由於大鳳鳴地區目前沒有消防分隊，新北消防局長黃德清指出，鳳鳴消防分隊預計明年會開工興建、後年完成，此外淡海新市鎮也面臨類似狀況，預計後年開始規劃。

黃德清說，每年都規劃約2億經費，為消防分隊進行翻修，大部分都是原地重建，並分為都市與鄉村進行，像是中和的國光分隊以前是鐵皮屋，目前正在改建；平溪的平溪分隊也因為使用年限已到、車輛放不下，也在改建。

黃德清表示，一年改建、整修的消防分隊約有20多個，另外像在三峽區大埔消防分隊正在新建當中，緊接著就是新設的鶯歌區鳳鳴消防分隊。

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黃德清說，鶯歌地區範圍遼闊，考量現有分隊的距離、涵蓋問題，開車前往鳳鳴重畫區必須要近10分鐘，思考未來人口增加等因素，因此增加鳳鳴消防分隊，目前在徵選建築師階段，預計明年開工，盼後年底能順利完成。

除了鳳鳴消防分隊外，黃德清表示，淡海新市鎮人口數持續增加，淡水消防分隊前往時距離遙遠，預計後年將規劃新設消防分隊，解決距離、路程的問題。