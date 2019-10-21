瑞芳龍川社區開心共餐 獲「金好味獎」

2019-10-21 19:07 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳區龍川社區榮獲「金好味獎」，每週一三五都辦理共餐的用心獲得肯定，長輩們開心做著毛巾操及握球運動，相聚好快活。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳區龍川里今年拿得五星級認證的肯定，龍川社區也榮獲「金好味獎」，每週一三五都辦理共餐的用心獲得肯定，今(21)日長輩們開心做著毛巾操及握球運動，志工們煮著香噴噴的芋頭米粉，大家享受著好味，相聚好快活。

今(21)日在龍川里民活動中心，長輩們跟著老師動健康，利用輕鬆有趣的玩樂方式做運動，阿公阿嬤拿起毛巾伸展，還學著老師一起嚕啦啦洗澡，害羞又歡樂的過程，讓身心都能舒暢。

接下來做握球運動，一部分的里民來到廚房準備今天共餐的好料，香噴噴的蒸芋頭，加上起司火鍋料，做成絕搭的芋頭米粉，社區出名的美味共餐，在十月也榮獲了新北市府獲頒「金好味獎」的肯定。

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龍川社區發展協會理事長廖瑞德表示，透過各式課程，不但讓阿公阿嬤生活充實又有活力，也提升大家的凝聚力，笑呵呵的銀髮生活，期盼更多龍川里民加入，鄰舍間歡喜來做伴。