沙坑竟有狗黃金 汐止白雲公園要改善

2019-10-21 19:06 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止白雲特色公園因為有流浪狗進出，留下狗黃金，市議員廖先翔就邀請相關單位現場會勘，討論如何改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 走路踩到狗黃金，真的讓人很不舒服，更別提是小朋友玩樂的沙坑裡也出現狗黃金，在汐止白雲特色公園，就有家長反應，因為有流浪狗進出，留下狗黃金，今(21)日市議員廖先翔就邀請相關單位現場會勘，討論如何改善。

雖然是陰天，不過一早還是有家長帶著小朋友來到汐止的白雲公園玩，佔地1500多坪，規劃有5大區域打造了多款遊樂設施及體建設施，列為特色主題的就是這三層九道的溜滑梯、還有全國首創的環形鞦韆，至於這大沙坑也是小朋友的最愛，只是有時候裡頭出現狗黃金，環境衛生很不好。

市議員廖先翔表示，白雲公園是汐止第一座也是最大的共融式公園，裡頭有一個沙坑，有家長反應有時會有一些狗黃金，造成環境衛生問題，所以，邀請公所來看現場怎麼改善，那因為沙坑的範圍非常大，如果整個圍起來的話可能對小朋友在玩樂時有一些壓迫感。

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廖先翔指出，所以，建議公所是不是用綠美化植栽的方式，只要是週邊是土壤的部分就種一定高度的植栽，讓流浪犬隻沒辦法進到沙坑，那水泥構造物一整排的地方，可能做遊戲牆的概念，可以阻隔流浪犬隻的進入，同時也是遊樂設施，然後，再設置幾個出入口，讓小朋友方便進出，後續我們會請公所研議之後討論，再做最後定案。