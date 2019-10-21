淡水老街掛布條反輕軌 市長：取共識推動

2019-10-21 19:05 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水老街有居民在店面門口，高掛起『反輕軌進老街』的布條表達抗議，要讓新北市府知道，居民強烈反對輕軌進老街的決心。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡海輕軌藍海線第二期進入基本設計階段，昨(20)日在環境藝術踩街活動，有居民在店面門口，高掛起『反輕軌進老街』的布條表達抗議，要讓新北市府知道，居民強烈反對輕軌進老街的決心。對此，市長侯友宜表示，會取得當地民眾的共識後再來推動，讓淡水老街永續經營。

淡海輕軌藍海線第二期在今年八月舉辦兩場說明會，其中在輕軌預定路線經過的老街，居民強烈反對輕軌進老街的決心。

居民說，輕軌進到路面原本就不寬的老街，只會更塞，更會影響到，商家上下貨、老街老舊建物的安全、汽機車塞車、還有機車停車與行人空間等許多問題，還有輕軌將人潮運走了，只會讓以觀光為重的中正路老街，愈來愈沒落。

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新北市長侯友宜表示，市府會虛心溝通、說明，不論用什麼方案興建，都希望和地方取得一致性的共識，更希望一起帶動老街觀光旅遊也兼顧維護風貌。

另外對於輕軌是否改變路線不進老街，市長侯友宜說，不論最後如何，大家都一起共同面對承擔，也會要求捷運局評估輕軌是否進入老街，會不會帶來落沒，或成長等因素，這也是必需跟大家說明清楚，市府會取得當地民眾的共識後再來推動，讓淡水老街永續經營。