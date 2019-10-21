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新北首創老幼運動會 祖孫一起動健康

2019-10-21 19:04觀天下 記者廖品涵／萬里報導

「2019新北萬里樂齡長輩童萌動健康」，讓萬里區的樂齡長輩與幼兒一起動起來，增進...
「2019新北萬里樂齡長輩童萌動健康」，讓萬里區的樂齡長輩與幼兒一起動起來，增進祖孫情誼，也讓長輩們重溫兒時的童真趣味。 圖／紅樹林有線電視提供
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新北首創共融運動會樂齡童萌動健康，在萬里幼兒園與萬里國中共同發想下，集合全區幼兒園與樂齡長輩互動，舉辦「2019新北萬里樂齡長輩童萌動健康」，讓萬里區的樂齡長輩與幼兒一起動起來，增進祖孫情誼，也讓長輩們重溫兒時的童真趣味。

齊跳大會操、超萌的律動表演、健康大進擊趣味競賽還有長輩的健康律動，孩子與長輩們可以說是卯足全力，誓言要拿下這場運動會的最高榮譽精神總錦標，不知不覺中增進祖孫情誼，也讓長輩們重溫兒時的童真趣味，透過這場特別的祖孫、老幼動健康，為萬里區全體上下都創造了美好回憶，也共度了一個美好的假日。

新北市府教育局幼教科長廖曼雲指出，由萬里幼兒園及萬里國中共同籌備，首創舉辦新北萬里樂齡長輩與幼兒園學童運動會，讓幼童與阿公阿嬤在假日可以外出同樂，透過運動會的活動要一起集合運動、分組趣味競賽，共享假日美好時光。

萬里幼兒園與萬里公共托老是樓上樓下的鄰居關係，平時老幼共學、互動早已不稀奇，而這次的樂齡童萌動健康活動更是首次集合區內幼兒園學童與全區樂齡長輩來互動的突發奇想，沒想到消息一出各校都紛紛響應，長輩們更是相當期待。

市議員白珮茹說，有看過學生運動會還有全區的運動會，集合長輩與幼童的運動會還是第一次參與，透過假日休息時，將超可愛的幼童還有童心滿滿的老人家一起約出來到萬里國中大操場活動，其實不只是動健康，也增進了祖孫間的感情，讓身心都舒暢。

萬里幼兒園
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