禁行大客車 金山區兩湖里陳情解禁

2019-10-21 19:02 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區兩湖里禁行甲乙類大客車，當地民眾苦不堪言，立委黃國昌服務處協調後，未來將會撤除禁行指示牌，還給地方道路使用權。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山區兩湖里上山最主要兩條道路的北22與北25線道，幾個月前增設禁行甲乙類大客車的交通告示牌，為此里內研習或是婚喪喜慶活動，都沒有司機願意開車上山，當地民眾苦不堪言，為此經立委黃國昌服務處協調後，未來將會撤除二個道路口設立的大客車禁行指示牌，還給地方道路使用權。

兩湖里長張金火表示，多年來社區辦理活動，里辦公室研習、里民婚喪喜慶，多有大遊覽車通行，20多年來都可以行走，怎麼突然就立禁行告示，造成司機不敢往上開，把要參加活動的民眾就放在告示牌前，一時之間還找不到車輛接駁，里民都錯愕又無奈，希望可以改善，讓婚喪喜慶、辦活動都更方便一些。

立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫指出，會勘邀集公路總局、監理站、市府養工處、交通局以及農業局前來釐清道路是否有限制通行必要，會中發現禁行大客車路段原因在於後方都有農用道路，考量農路小大型車迴轉不易，公所協助設置時都選在路幅較寬能迴轉處，再詢問過交通局確認該路段也不是管制路段，未來將會撤除北22與北25線道路口設立的大客車禁行指示牌。

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就在會勘後公所立即拆除北25線道指示牌，而北22線指示牌道最慢二天內拆除。

里長張金火表示，這些路段行駛大客車多年，都無大客車肇事紀錄，未來將會依據檢視作業要點第4點第2項提出申請，將這些路段修正為大客車行駛應特別注意路段，藉此還給里民、遊客以及大客車司機方便通行的道路使用權。