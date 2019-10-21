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台中都會區土地難求 危老建築重建夯

2019-10-21 17:14聯合報 記者洪敬浤／即時報導

都會區土地難求，建商轉向投入危老重建，可取得容積獎勵，又能得到開發土地。台中市盧秀燕今早出席台中市南區一處建案動土典禮，這處超過半世紀的廢棄工廠，申請危老重建禍得40%容積獎勵，將重建為20層樓綠建築高樓。

盧秀燕說，台中市屋齡30年以上的建物超過40萬戶，老舊建物常見巷道狹窄、消防設施不足，公共設施與管線老舊，耐震度也不足，鼓勵業者投入更新改建。市府表示，危險老舊建築重建的程序，比都更更簡便，但需要所有權人百分百同意，還可獲得容積獎勵。

這處重建案位於南區忠明南路，土地面積2636平方公尺，有鐵皮工廠與水泥建築，屋齡超過50年，已荒廢多時，空地出租當停車場。投入重建的建商表示，與80多歲的屋主多次洽談，因為地主捨不得，還延後1年開發，打造文創市集成為打卡熱點。

都發局長黃文彬說，都會區土地難求，老舊建物走都更程序繁瑣，危老重建的特色是快速通關、獎勵明確，開發時程可縮短；台中市從106年迄今，共有93件危老重建案申請，目前已核准57案。

市府表示，以南區重建的建案為例，危老重建有時程獎勵，加上綠建築標章、耐震設計、退縮與無障礙建築等，共獲得40%容積獎勵；危老重建的程序得取得100%所有權人同意，不必走都更的公展、公聽會等程序，可縮短開發時間。

都發局表示，早期舊市區帝王東海大樓，原本已成立都更會，但因為都更計畫的整合與程序，後來改申請危老重建獎勵，現已審核禍得38%基準容積獎勵，目前正在申請建照，成為台中市區危老重建的指標案件。

台中市南區一處半世紀廠房，申請危老建築重建獲得40%容積獎勵，台中市長盧秀燕今早...
台中市南區一處半世紀廠房，申請危老建築重建獲得40%容積獎勵，台中市長盧秀燕今早參與動土典禮，將重建為20層綠建築高樓。記者洪敬浤／攝影
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台中市南區一處半世紀廠房，申請危老建築重建獲得40%容積獎勵，台中市長盧秀燕今早...
台中市南區一處半世紀廠房，申請危老建築重建獲得40%容積獎勵，台中市長盧秀燕今早參與動土典禮，將重建為20層綠建築高樓。圖／台中市新聞局提供
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綠建築都更台中市盧秀燕
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