親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

高中三年不敢拿下口罩 戽斗妹變臉後終能好好吃碗麵

高檔珠寶店進駐 台中長榮桂冠酒店：相互加分

2019-10-21 17:11聯合報 記者黃寅／即時報導

高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，開幕日賀客盈門，吸引台中市各界名媛前往，商店街的長廊似乎成了伸展台，十分熱鬧。

長榮桂冠酒店業務部總監郭婕湄親往致意，表示因為珠寶公司帶進的都是高端的客人，和飯店的中、高端客層相符，兩者間可以互相加分，十分看好未來的發展。

她指出，長榮桂冠酒店是台中市唯一有在飯店裡開出店面的五星級酒店，目的在提供客戶更多的服務，例如有新人想舉辦婚宴，珠寶的選購也是必須，而且到珠寶店選購的客人，自然也可以享受飯店提供的餐飲，甚至是停車等服務。

瑜豐負責人彭武瑜出身台北南京東路珠寶店，創業以來因提供的珠寶設計質感獨特、稀有，和市面產品有明顯區隔，20多年來累積不少科技界、建築界和醫界重量級客戶，他個人也因許多珍品捨不得賣出，長期下來躋身藏家之列，在珠寶界享有名氣。

彭武瑜作風低調，近年多處退隱生活，此次是在其妻曾玉妹鼓勵下復出開店，把珍藏的珠寶展示出來，一饗同好，並與外界流通。

曾玉妹曾在知名企業任職，在台中市人脈豐沛，包括台中市許多企業和醫界夫人參與的椿萱新知聯誼會創會長廖麗綺和幾任會長上午都前往珠寶店參觀。

廖麗綺說，椿萱新知聯誼會也就是讀書會，創會至今已20多年，隨著會員們的人生進展，會員們每個階段學習的方向也都不同，她們為同屬會員的曾玉妹祝福。

高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，開幕日賀客盈門，吸...
高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，開幕日賀客盈門，吸引台中市各界名媛前往。記者黃寅／攝影
分享
高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，椿萱新知聯誼會創會...
高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，椿萱新知聯誼會創會長廖麗綺（左）等前往祝福會員曾玉妹（中）開店成功。記者黃寅／攝影
分享
瑜豐珠寶設計公司負責人彭武瑜，在珠寶界享有名氣。記者黃寅／攝影
瑜豐珠寶設計公司負責人彭武瑜，在珠寶界享有名氣。記者黃寅／攝影
分享
高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，長榮桂冠酒店業務部...
高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，長榮桂冠酒店業務部總監郭婕湄（左）親往致意。記者黃寅／攝影
分享
高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，開幕日賀客盈門，吸...
高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，開幕日賀客盈門，吸引台中市各界名媛前往。記者黃寅／攝影
分享

珠寶台中市長榮
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

台中都會區土地難求 危老建築重建夯

2019-10-21 17:14

小花蔓澤蘭殘株多用途 可成酵素或製成薰香治小黑蚊

2019-10-21 14:57

清除防治小花蔓澤蘭 新北培養「小花終結者」

2019-10-21 14:56

三環六線串起麻將牌局 奪新北校園廣告人首獎

2019-10-21 14:30

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

建園105年 北市動物園26日辦活動與野同樂

2019-10-21 13:13

身障找工作不容易 新北每年媒合近千位

2019-10-21 12:30

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市警察局提外送員應接受交安課程 業者有共識

2019-10-21 10:54

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

癌嬤背孫公益路跑 力竭改坐輪椅…也要跑完

2019-10-21 00:19

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

里長大小聲／大安龍圖里里長 盼爭取活動中心

2019-10-20 23:48

防保護區茶園變農舍 北市擬修法

2019-10-20 23:37

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

板橋空氣飄塑化劑！市府：不必恐慌

2019-10-20 23:21

三鶯水資中心 綠化有成人鳥共好

2019-10-20 23:16

土城醫院明年試營 林口長庚當援軍

2019-10-20 23:13

開口合唱「你是我的兄弟」 侯友宜羞：我歌喉實在差

2019-10-20 20:26

幫吳怡農站台 陳菊笑稱：沒想到長大變這麼帥氣

2019-10-20 19:26

反對輕軌進老街 侯友宜：聽到民眾聲音

2019-10-20 16:11

新北大都會公園小火車又來了 2周試營運後11月啟用

2019-10-20 15:45

向日葵笑臉迎人 秋天來台北市關渡賞花海

2019-10-20 15:39

親子遊憩好去處！鶯歌超大型公園 還能看到白鷺鷥

2019-10-20 13:28

板橋空氣有塑化劑 新北環保局：濃度比國外低

2019-10-20 13:07

土城醫院結合長照2.0 在地享醫療資源免跑林口

2019-10-20 12:37
看更多

熱門文章

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-20 19:23

挺韓「五虎將」在高雄岡山造勢 韓粉熱情不減

2019-10-20 19:26

確定如常 西拉雅國家風景區年底搬回台南官田

2019-10-21 07:32

影／砂石車輾死祖孫二人 中警前進校園宣導大車內輪差

2019-10-21 09:29

約400年前爭奪和平島 西班牙給荷蘭的第一封戰帖曝光

2019-10-20 20:06

一貫道親高呼蔡英文當選連任 蔡走後否認有政治立場

2019-10-20 19:20

韓國瑜庶民後援會成立 現場人山人海

2019-10-20 20:56

陳允萍主動請纓 入黨隔天就獲提名參選台東區域立委

2019-10-20 19:31

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

黑白無常現身這間派出所 警察見了不怕直說「萌翻了」

2019-10-21 11:40

他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58

影／交通部提水上高架替代案動畫 鄉長：失敗錯誤

2019-10-21 11:39

高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24

台電公司擬興建高壓電塔 七股居民：抗爭到底

2019-10-20 21:08

韓國瑜嘉義市造勢 李佳芬胞弟到場助講

2019-10-20 20:24

把2萬噸的垃圾山一次打包 雲林垃圾場將成無臭倉庫

2019-10-21 13:27

小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03

韓國瑜稱增7萬工作 高市議員指增3千投保人

2019-10-21 14:02

韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 攤販準備好了

2019-10-20 19:18

開口合唱「你是我的兄弟」 侯友宜羞：我歌喉實在差

2019-10-20 20:26

為病患累到心臟裝支架 郭成興獲醫奉獎、饒慶鈴致賀

2019-10-21 11:22

高雄鐵道變綠廊 民讚空氣變清淨

2019-10-20 23:41

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

史努比路跑誤發獎牌、路線不佳引怨 主辦方：會再檢討

2019-10-21 14:24

土城醫院明年試營 林口長庚當援軍

2019-10-20 23:13

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

美麗熟女鄉長盛裝走秀 新住民媽媽讚不絕口

2019-10-21 15:50

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

看問題／燈會、焰火、設計展 今年台灣「非常屏東」

2019-10-20 23:30

幫吳怡農站台 陳菊笑稱：沒想到長大變這麼帥氣

2019-10-20 19:26

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

南投茶博11天吸60萬人 賣8500萬打破10年紀錄

2019-10-20 19:15

和平島擬設潛艦園區 居民怕更塞

2019-10-21 00:14

影／象鼻岩巡邏人力加密 老外無視勸阻獨闖象背

2019-10-21 17:09

神木級長尾栲 板根超壯觀

2019-10-20 23:33

快訊！泰山區臨時停水24小時 受災戶數達7493戶

2019-10-21 14:25

台中市警局迎來統調警力137人 副局長：恪遵風紀

2019-10-21 12:21

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17

西拉雅風管處 10年好事多磨 仍回起點

2019-10-21 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top