高檔珠寶店進駐 台中長榮桂冠酒店：相互加分

2019-10-21 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



高檔珠寶店「瑜豐珠寶設計公司」上午進駐台中市長榮桂冠酒店營業，開幕日賀客盈門，吸引台中市各界名媛前往，商店街的長廊似乎成了伸展台，十分熱鬧。

長榮桂冠酒店業務部總監郭婕湄親往致意，表示因為珠寶公司帶進的都是高端的客人，和飯店的中、高端客層相符，兩者間可以互相加分，十分看好未來的發展。

她指出，長榮桂冠酒店是台中市唯一有在飯店裡開出店面的五星級酒店，目的在提供客戶更多的服務，例如有新人想舉辦婚宴，珠寶的選購也是必須，而且到珠寶店選購的客人，自然也可以享受飯店提供的餐飲，甚至是停車等服務。

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瑜豐負責人彭武瑜出身台北南京東路珠寶店，創業以來因提供的珠寶設計質感獨特、稀有，和市面產品有明顯區隔，20多年來累積不少科技界、建築界和醫界重量級客戶，他個人也因許多珍品捨不得賣出，長期下來躋身藏家之列，在珠寶界享有名氣。

彭武瑜作風低調，近年多處退隱生活，此次是在其妻曾玉妹鼓勵下復出開店，把珍藏的珠寶展示出來，一饗同好，並與外界流通。

曾玉妹曾在知名企業任職，在台中市人脈豐沛，包括台中市許多企業和醫界夫人參與的椿萱新知聯誼會創會長廖麗綺和幾任會長上午都前往珠寶店參觀。