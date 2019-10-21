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柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11聯合報 記者張世杰／即時報導

2020總統、立委選舉開打，台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，頻繁替自家立委參選人站台，近期又惹出不少失言風波，台北市議會國民黨團今天舉行記者會，指高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜起碼光明正大，已請假開始跑選舉行程，反倒柯文哲口無遮攔、胡言亂語，狠酸「台北市有柯文哲，比沒有柯文哲更糟糕」。

國民黨台北市議員應曉薇表示，柯文哲過去5年什麼都沒做，現在身份又是民眾黨主席，假日到處趴趴走，還敢揶揄高雄市沒有市長，但黨團深刻感受「台北市有柯文哲，比沒有柯文哲更糟糕」，要求柯文哲多關心市政。

國民黨台北市議員郭昭巖也說，柯文哲頻失言，說吸安非他命才有體力、自殺要去河濱公園，一位首長輕率發言，做了不好示範，柯文哲還怪中央卡雙子星案，但根本選擇性失憶，因為大巨蛋也被柯文哲卡5年。

郭昭巖指出，韓國瑜不希望行政及選舉混為一談，請假投入總統大選，這是好的表率，柯文哲批評韓國瑜之前，應該先檢討自己，要當台北市民模範，別為了選舉輕忽市政。

國民黨台北市議員汪志冰直言，柯文哲為了拉抬民眾黨的小雞，假日全省走透透，但現在國民黨、民進黨對壘，民眾黨被邊緣化，柯文哲只好口無遮攔，用這種low的殺手鐧、手法博取版面，韓國瑜起碼光明正大請假選舉，但柯文哲、民眾黨借了北市府的殼，行政黨之實，嚴然「市政放一邊，選舉最優先」。

國民黨台北市議員張斯綱表示，柯文哲專心幫自家立委參選人輔選，或許無可厚非，但柯文哲臉書也頻宣傳，若臉書小編是拿北市府的錢，就是黨政不分，要求柯文哲別用北市府的人、薪資，幫民眾黨宣傳，否則犯了很重的紅線。

2020總統、立委選舉開打，台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，頻繁替自家立委參選人...
2020總統、立委選舉開打，台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，頻繁替自家立委參選人站台，近期又惹出不少失言風波，台北市議會國民黨團今天舉行記者會，批評「台北市有柯文哲，比沒有柯文哲更糟糕」。記者張世杰／攝影
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柯文哲台灣民眾黨應曉薇
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