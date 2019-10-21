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小花蔓澤蘭殘株多用途 可成酵素或製成薰香治小黑蚊

2019-10-21 14:57聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

擁有「植物殺手」、「綠癌」等稱號的外來入侵植物小花蔓澤蘭，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，新北市「小花終結者聯盟」近日也攜手志工及民眾一同宣導及清除小花蔓澤蘭，清除後的殘株除了可以自製環保酵素，也能製成防蚊液及薰香，驅趕小黑蚊。

小花蔓澤蘭每年10月到隔年2月為開花結果期，每平方公尺能有17萬種子，其多出現於荒廢的農田、果園及山坡地上，小花終結者聯盟為維護新北豐富且多樣化的生物資源，近日與土城區淨慈寺志工、土城居民，一同清除當地的小花蔓澤蘭。

剷除後的小花蔓澤蘭，小花終結者聯盟也教導民眾如何再利用殘株並製成酵素或醋液，讓大家一起來清除與防治小花蔓澤蘭的擴散。新北市農業局表示，清除後的殘株以黑糖、剪碎小花蔓澤蘭、水，用1:3:10的比例調和，建議先將黑糖與水混和均勻後，再放入切碎的小花蔓澤。

充分混和後放入水桶中，每天翻攪一次，直到小花蔓澤蘭不再浮出水面後，靜置3個月熟成，就可以做出自製環保酵素，自製的小花蔓澤蘭環保酵素可以使用於居家清潔，包含去汙、除臭及施肥等，不但清潔、環保，更能減少化學清潔劑的使用。

另，日前嘉義林管處為防治小花蔓澤蘭，與工研院黃盈賓博士合作，結合小花蔓澤蘭炭化材、艾草、茵陳蒿及樟根等多種草本植物配方，開發炭醋液、防蚊液、香皂、薰香等產品，其中小花薰香，對惱人小黑蚊驅蚊具持久性，成功將殘株再利用。

清除後的小花蔓澤蘭殘株，可以將其製作成環保酵素，也可開發成薰香驅趕小黑蚊。圖／新...
清除後的小花蔓澤蘭殘株，可以將其製作成環保酵素，也可開發成薰香驅趕小黑蚊。圖／新北市農業局提供
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小花蔓澤蘭
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