清除防治小花蔓澤蘭 新北培養「小花終結者」

2019-10-21 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市「小花終結者聯盟」近日與土城區淨慈寺志工，一同和土城居民移除外來入侵植物「小花蔓澤蘭」，並宣導小花蔓澤蘭的危害及防治方法，更和地方結合培養公民科學家，鼓勵全民參與外來入侵植物清除工作。

擁有「植物殺手」、「綠癌」等稱號的小花蔓澤蘭，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，其繁殖能力驚人，能將無數株的藤蔓沿著大樹底部向上攀爬，纏著樹幹，最後侵襲整片森林，使大樹失去與陽光接觸的空間，導致枯萎死亡。

每年10月到隔年2月開花結果期，每平方公尺能有17萬種子的小花蔓澤蘭，多出現於荒廢的農田、果園及山坡地上，為維護新北豐富且多樣化的生物資源，小花終結者聯盟與地方聯結，培養更多公民科學家，並鼓勵民眾一同參與外來入侵植物清除工作。

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新北市農業局長李玟表示，公民科學家就是參與有組織科學活動的民眾；為了讓民眾能更了解、觀察、蒐集並通報小花蔓澤蘭分佈資料，小花終結者聯盟會將參與者培訓為「小花終結者」，並讓參與者進行清除計畫，一同防治小花蔓澤蘭的擴散。