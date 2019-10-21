快訊！泰山區臨時停水24小時 受災戶數達7493戶

2019-10-21 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市泰山區明志路今早因自來水管線爆裂，造成明志路一段、美寧街及和平街路面大淹水，目前台灣自來水公司已進行搶修，但因路面底下生活管線複雜，修復期間有部分民眾將受到無水可用的影響，從今日9時停水至明日上午9時，預計停水24小時，影響戶數高達7493戶。

明志路一段因自來水管線使用已久再加上車輛重壓，導致90公分管徑的水管破裂，造成路面大淹水，明志路一段、美寧街口至大窠橋全線封閉，目前廠商正進行路面開挖，送水管未經過車道〈往五股方向〉鋪設臨時瀝青混凝土，並先開放單線道車通行。

新北市水利局表示，因水管修復須耗時1天時間，因此，明志路一段、泰林路二段、楓江路、楓樹街、和平街、文化街、美寧街、忠孝街、憲訓路以上，包含周邊巷弄全部居民，將從今上午9時至明日上午9時進行停水24小時，影響戶數達7493戶。

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