親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

快訊！泰山區臨時停水24小時 受災戶數達7493戶

2019-10-21 14:25聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市泰山區明志路今早因自來水管線爆裂，造成明志路一段、美寧街及和平街路面大淹水，目前台灣自來水公司已進行搶修，但因路面底下生活管線複雜，修復期間有部分民眾將受到無水可用的影響，從今日9時停水至明日上午9時，預計停水24小時，影響戶數高達7493戶。

明志路一段因自來水管線使用已久再加上車輛重壓，導致90公分管徑的水管破裂，造成路面大淹水，明志路一段、美寧街口至大窠橋全線封閉，目前廠商正進行路面開挖，送水管未經過車道〈往五股方向〉鋪設臨時瀝青混凝土，並先開放單線道車通行。

新北市水利局表示，因水管修復須耗時1天時間，因此，明志路一段、泰林路二段、楓江路、楓樹街、和平街、文化街、美寧街、忠孝街、憲訓路以上，包含周邊巷弄全部居民，將從今上午9時至明日上午9時進行停水24小時，影響戶數達7493戶。

水利局表示，台水目前已在明志路一段8號、17號、97號設置臨時供水站，也進駐水車提供民眾用水，市府也派人監督修復工程，盡速恢復民眾用水及交通問題。

新北市泰山區明志路今早因自來水管線爆裂，廠商正進行搶修，預計該區域將停水24小時...
新北市泰山區明志路今早因自來水管線爆裂，廠商正進行搶修，預計該區域將停水24小時。圖／新北市水利局提供
分享

停水
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

小花蔓澤蘭殘株多用途 可成酵素或製成薰香治小黑蚊

2019-10-21 14:57

清除防治小花蔓澤蘭 新北培養「小花終結者」

2019-10-21 14:56

三環六線串起麻將牌局 奪新北校園廣告人首獎

2019-10-21 14:30

建園105年 北市動物園26日辦活動與野同樂

2019-10-21 13:13

身障找工作不容易 新北每年媒合近千位

2019-10-21 12:30

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市警察局提外送員應接受交安課程 業者有共識

2019-10-21 10:54

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

癌嬤背孫公益路跑 力竭改坐輪椅…也要跑完

2019-10-21 00:19

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

里長大小聲／大安龍圖里里長 盼爭取活動中心

2019-10-20 23:48

防保護區茶園變農舍 北市擬修法

2019-10-20 23:37

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

板橋空氣飄塑化劑！市府：不必恐慌

2019-10-20 23:21

三鶯水資中心 綠化有成人鳥共好

2019-10-20 23:16

土城醫院明年試營 林口長庚當援軍

2019-10-20 23:13

開口合唱「你是我的兄弟」 侯友宜羞：我歌喉實在差

2019-10-20 20:26

幫吳怡農站台 陳菊笑稱：沒想到長大變這麼帥氣

2019-10-20 19:26

反對輕軌進老街 侯友宜：聽到民眾聲音

2019-10-20 16:11

新北大都會公園小火車又來了 2周試營運後11月啟用

2019-10-20 15:45

向日葵笑臉迎人 秋天來台北市關渡賞花海

2019-10-20 15:39

親子遊憩好去處！鶯歌超大型公園 還能看到白鷺鷥

2019-10-20 13:28

板橋空氣有塑化劑 新北環保局：濃度比國外低

2019-10-20 13:07

土城醫院結合長照2.0 在地享醫療資源免跑林口

2019-10-20 12:37

退休回饋社會 他們義賣書畫助清寒生

2019-10-20 11:54

象鼻岩很脆弱 學者：深澳電廠不蓋了海岸法應重啟

2019-10-20 10:08
看更多

熱門文章

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-20 19:23

挺韓「五虎將」在高雄岡山造勢 韓粉熱情不減

2019-10-20 19:26

確定如常 西拉雅國家風景區年底搬回台南官田

2019-10-21 07:32

約400年前爭奪和平島 西班牙給荷蘭的第一封戰帖曝光

2019-10-20 20:06

反對輕軌進老街 侯友宜：聽到民眾聲音

2019-10-20 16:11

韓國瑜庶民後援會成立 現場人山人海

2019-10-20 20:56

一貫道親高呼蔡英文當選連任 蔡走後否認有政治立場

2019-10-20 19:20

陳允萍主動請纓 入黨隔天就獲提名參選台東區域立委

2019-10-20 19:31

影／砂石車輾死祖孫二人 中警前進校園宣導大車內輪差

2019-10-21 09:29

他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58

嘉義韓家軍集結 貪吃蛇遊行再現

2019-10-20 16:12

韓國瑜嘉義市造勢前夕 韓粉占位揮舞國旗

2019-10-20 17:41

黑白無常現身這間派出所 警察見了不怕直說「萌翻了」

2019-10-21 11:40

影／交通部提水上高架替代案動畫 鄉長：失敗錯誤

2019-10-21 11:39

韓國瑜嘉義市造勢 李佳芬胞弟到場助講

2019-10-20 20:24

藍營幹部竟列對手陣營輔選名單 花蓮縣黨部澄清

2019-10-20 17:58

台電公司擬興建高壓電塔 七股居民：抗爭到底

2019-10-20 21:08

小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03

韓國瑜不訪美何時來基隆？ 發言人：基隆一定不缺席

2019-10-20 16:07

韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 攤販準備好了

2019-10-20 19:18

開口合唱「你是我的兄弟」 侯友宜羞：我歌喉實在差

2019-10-20 20:26

把2萬噸的垃圾山一次打包 雲林垃圾場將成無臭倉庫

2019-10-21 13:27

為病患累到心臟裝支架 郭成興獲醫奉獎、饒慶鈴致賀

2019-10-21 11:22

發現霧社事件的另一面 巴蘭部落尋根追思祭祖靈

2019-10-20 17:17

高雄鐵道變綠廊 民讚空氣變清淨

2019-10-20 23:41

影／呂國華人生百場全馬 四季健跑會員喊口號陪跑完賽

2019-10-20 15:47

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24

新北大都會公園小火車又來了 2周試營運後11月啟用

2019-10-20 15:45

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

幫吳怡農站台 陳菊笑稱：沒想到長大變這麼帥氣

2019-10-20 19:26

多肉植物越怪異越受歡迎 全國評鑑「多肉王」出爐

2019-10-20 17:38

南投茶博11天吸60萬人 賣8500萬打破10年紀錄

2019-10-20 19:15

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

和平島擬設潛艦園區 居民怕更塞

2019-10-21 00:14

韓國瑜稱增7萬工作 高市議員指增3千投保人

2019-10-21 14:02

神木級長尾栲 板根超壯觀

2019-10-20 23:33

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top