泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水
2019-10-21 13:55
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
新北市泰山區明志路一段今早疑似發生水管爆裂，自來水不斷從地面湧出，造成交通及民生用水問題，新北市水利局及泰山區長謝文祥接獲通知後，即刻趕往現場了解，並緊急要求台水進行搶修，修復期間福泰里及楓樹里預計停水24小時，影響戶數逾7000戶。
明志路一段今早9時30分被發現因90公分管徑的自來水管爆裂，造成明志路一段、美寧街及和平街路面大淹水，部分路面膨脹，因此，區長謝文祥第一時間請警員進行交管、封路，並緊急連絡自來水公司。
台水防漏課王課長表示，因管線使用年限已久，再加上車輛重壓，導致管線破裂，目前已請廠商進駐機具進行搶修，因修復時須開挖路面，將會連帶影響其他生活管線，如瓦斯及電力管線等，因此工程須耗時1天，受到最大影響的福泰里及楓樹里預計將停水24小時，影響戶數逾7000戶。
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水利局副局長諶錫輝則表示，目前明志路一段、美寧街口至大窠橋全線封閉，現場除了進行交管封路外，廠商也進駐機具進行搶修，預計傍晚恢復單向通車；停水方面，台水也在明志路一段8號、17號、97號設置供水站，水車也進駐並24小時供水，市府也派人監督修復工程。
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