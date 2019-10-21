泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市泰山區明志路一段今早疑似發生水管爆裂，自來水不斷從地面湧出，造成交通及民生用水問題，新北市水利局及泰山區長謝文祥接獲通知後，即刻趕往現場了解，並緊急要求台水進行搶修，修復期間福泰里及楓樹里預計停水24小時，影響戶數逾7000戶。

明志路一段今早9時30分被發現因90公分管徑的自來水管爆裂，造成明志路一段、美寧街及和平街路面大淹水，部分路面膨脹，因此，區長謝文祥第一時間請警員進行交管、封路，並緊急連絡自來水公司。

台水防漏課王課長表示，因管線使用年限已久，再加上車輛重壓，導致管線破裂，目前已請廠商進駐機具進行搶修，因修復時須開挖路面，將會連帶影響其他生活管線，如瓦斯及電力管線等，因此工程須耗時1天，受到最大影響的福泰里及楓樹里預計將停水24小時，影響戶數逾7000戶。

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