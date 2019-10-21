建園105年 北市動物園26日辦活動與野同樂

2019-10-21 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



創立超過百年的台北市立動物園，將於26日(周六)上午9點到晚上9點，推出滿滿的活動，包括「大象保育暨尊親敬老活動」、「與野同樂保育園遊會」及萬聖節活動「2019 Zoolloween怪奇動物園」，歡迎民眾創意打扮，動物園一起慶祝105歲生日快樂。

動物園表示，今年是台北動物園建園105年，陪伴民眾逾半世紀的亞洲象林旺，仍是10月的主打星，當天上午大門廣場有手做大象手套、大象徽章DIY、大象立體紙雕、彩繪大幸明信片等等，還有今年剛開幕的「象足跡象前進」特展，從回顧大象林旺與馬蘭在臺灣的生命歷程，了解大象保育如何與民眾的生活息息相關，別忘了到教育中心參觀特展，看看林旺本尊。

動物園指出，當天下午4點「與野同樂」保育園遊會緊接著登場，廣場上的保育市集，還有闖關活動等您來過關拿禮物，動物園也特別表揚感謝服務滿30年的員工，並與民眾分享動物園105歲的生日蛋糕。

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動物園提到，晚上大家期待已久、以西洋萬聖節結合保育議題的「2019 Zoolloween怪奇動物園」活動，由擔任星探的工作人員，從當天的民眾中挑選出精心變裝的小明星或親子組合，邀請踏上星光大道，想參加走秀的朋友，記得務必打扮亮眼，當天最吸睛的就是你。

除了舞台走秀，今年的夜間還加碼「怪奇列車長」活動，透過神秘列車長的介紹，讓大家在搭乘列車的途中，深入了解動物生存面臨的危機，晚上6點至8點半之間，只要搭乘遊園列車，就有機會遇到怪奇列車長。