柯文哲會見李文輝 北市府：談文化經貿交流

2019-10-21 13:18 中央社 台北21日電



台北市長柯文哲今天與上海市台辦主任李文輝見面，發言人周台竹會後轉述與談內容。他說，雙方就文化交流與經貿往來進行廣泛討論，上海方也邀請台灣相關樂團參加明年舉辦的國際藝術節。

李文輝昨天抵台，受邀出席台北市立交響樂團50週年紀念音樂會，隨上海愛樂樂團來台進行藝文交流，今天上午11時30分拜會柯文哲，雙方交談約30分鐘，行程不對外公開。

周台竹會後轉述與談內容，表示李文輝到北市府進行禮貌性拜會，而雙方針對文化交流以及上海市、台北市經貿往來進行廣泛討論、交換意見，如上海方也提出明年9月、10月在上海將有一場國樂演出及國際藝術節，盼台灣相關樂團能共襄盛舉。

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對於台灣國辦公室主任陳峻涵質疑柯文哲與李文輝密會，周台竹表示，有30多人在場，主要談文化與經貿往來。

他說，兩岸關係相當敏感，「相關程序都必須經過陸委會審核，陸委會規定非常清楚，國台辦的人基本上在台灣不會接受媒體訪問，也不會碰政治議題」。