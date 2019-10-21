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新住民媽媽愛相隨 陪兩女兒受訓成朱銘美術館兒童藝工

2019-10-21 12:32聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

朱銘美術館舉辦「外太空奇幻大冒險」結業派對，經過8個月培訓的兒童藝工化身為星際戰警，透過生動活潑的戲劇表演導覽，與親朋好友和師長貴賓分享成長喜悅。

館方表示，兒童藝工導覽時間是每周日下午2點到3點30分，地點在朱銘美術館第一展覽室，若天候不適合或適逢學校考試期間暫停導覽場次。美術館11月將再招募兒童藝工培訓，歡迎金山、萬里區國小四、五年級學生報名，明年1月寒假前舉辦甄選，人數25人。

朱銘美術館兒童藝工20日下午舉辦外太空奇幻大冒險派對，慶祝他們經過8個月的培訓，正式取得證書成為兒童藝工。兒童藝工培訓課程包括戲劇導覽、藝術創作、生態環境認識及服務學習等，並請家長為結訓的兒童藝工頒發證書。

萬里國小五年級學生杜怡璇的姐姐杜怡萱2017年通過培訓，她跟隨姊姊的腳步也成為兒童藝工。兩人的母親是泰國人，培訓的過程中，媽媽每周從搭公車送女兒到美術館參與課程，風雨無阻。姊妹會向媽媽介紹美術館特色和交流藝術，媽媽則是教她們用泰語向觀眾介紹美術館。

美術館發揚創辦人朱銘「種活藝術的種子在心田」理念，2004年起推動藝工社群計畫，讓美術館成為金山萬里地區孩子們的大教室，至今已培育近300位小藝工。

朱銘美術館長賴素鈴在結業典禮致詞時說，小藝工的培訓不但增進學童藝文涵養、自我表達與自信心，也是陪伴他們一輩子的美好回憶。許多早年培訓的小藝工已投入職場，同時會回饋美術館，讓館方知道藝術種子已發芽茁壯，這樣的活動會持續辦下去。

朱銘美術館舉辦「外太空奇幻大冒險」兒童藝工結業派對，一名藝工的爸爸為女兒戴上結業...
朱銘美術館舉辦「外太空奇幻大冒險」兒童藝工結業派對，一名藝工的爸爸為女兒戴上結業帽，滿心歡喜。圖／朱銘美術館提供
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朱銘美術館舉辦「外太空奇幻大冒險」兒童藝工結業派對，小藝工及家長們開心合照分享成...
朱銘美術館舉辦「外太空奇幻大冒險」兒童藝工結業派對，小藝工及家長們開心合照分享成長喜悅。圖／朱銘美術館提供
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