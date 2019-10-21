身障找工作不容易 新北每年媒合近千位
2019-10-21 12:30
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
身障者工作比一般人更不容易，新北勞工局今起在新北市府1樓舉辦「108年度身心障礙就業促進成果展」，透過體驗讓民眾了解身障者工作的辛苦，身障就業輔導科長盧志銘說，新北職業重建服務中心、庇護工場，每年也媒和近千位身障者，順利重返職場。
新北目前規定定額進用身障者數為6123人，盧志銘表示，新北實際進用人數為9835人，已超過原有的規範，新北也有3家身障者職業重建服務中心，進行媒合、訓練等工作，每年可以協助4到5百位身障者進入職場。
盧志銘說，職業重建服務中心為身障者開案後，就能提供職業訓練、職務再設計等服務，例如視障者就業更困難，會開設電腦文書、視障安摩等職業訓練班，提升視障者就業的機會。
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盧志銘說表示，若案主本身就業能力較薄弱，就會安排至庇護工場提升就業職能，等待能力達到一般性就業水準，就服員就協助媒合到一般企業就職，庇護工場每年也有5百位身障者，成功重返職場就業。
勞工局長陳瑞嘉說，為了讓更多民眾知道解職業重建的資源與樣貌，今年首度在市府舉辦為期1周的展覽，並規劃靜態展示、互動體驗及舞台展演3大區域，除了展現職業重建與庇護工場的成果與特色，還有職場體驗互動式VR等項目。
勞工局指出，活動戲場安排定時導覽服務，已有多個單位預約申請，歡迎有興趣的團體趕快來報名，額滿為止；現場每日也有闖關遊戲的200份精美小禮品，每天上午11點到下午2點也有免費視障按摩供體驗。
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