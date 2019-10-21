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台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

台灣、香港11名癌友「吾癌無礙」車隊，挑戰騎車環台4處極點燈塔，他們不要標籤或自我標籤，希望藉由高強度任務，建立癌友的信心，也讓大眾知道，「我運動，我抗癌，你有愛，我無礙」！

「吾癌無礙」發起人高雄市「雄愛騎」車隊車友黃俊鴻（約伯）2014年發現鼻咽癌，2016年轉移腦部、肺部，抗癌藥物影響代謝，可以讓他體重5天內從73公斤暴重到80公斤，因為持續運動代謝快，胃口好吃得多，營養夠抗癌，「我現在就被醫院視為奇蹟」。

他結合癌症關懷基金會號召，另有10名癌友響應，包括血癌、淋巴癌及乳癌等男女癌友，昨天起騎車環島10天，挑戰鵝鑾鼻、國聖、三貂角、富貴角燈塔，另有重車護衛隊及後勤補結共8人義務幫忙，今天第二天行程上午8點從苗栗市出發，沒想到有市民主動加油，讓他們受用。

香港癌友陳定偉這趟也是圓夢之旅，他騎車15、6年，早就嚮往騎車環台，3年前發現罹患淋巴癌，他去年先來台騎一趟屏東到台東，這次有伴環島，可以做自己喜歡東西，心情很好！

血癌癌友「阿志」2013年發病，2015年接受骨髓移植，排斥作用皮膚、眼睛、呼吸系統都出現毛病，香港癌友蕭鍵民6年前發現鼻咽癌，化療過程暴瘦，兩人爬山、騎車、跑步、游泳等運動，身體舒服心情也好。

黃俊鴻說，這是第一次「吾癌無礙」環島，希望還可以持續辦下去，今年車友下次也可以服務別人，鼓勵癌友勇敢面對療程，勇敢走出來，「癌友名字不一定是虛弱者」！

台灣、香港11名癌友「吾癌無礙」車隊騎車環台10天，挑戰4處極點燈塔，證明自己也...
台灣、香港11名癌友「吾癌無礙」車隊騎車環台10天，挑戰4處極點燈塔，證明自己也希望大眾了解運動抗癌。記者范榮達／攝影
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