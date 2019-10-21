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吳琪銘：土城醫院BOT案 109年初試營運

2019-10-21 01:12中央社 新北20日電

長庚醫院耗資新台幣80億元投入的土城醫院BOT案即將完工；立委吳琪銘今天舉辦土城醫院規劃說明會中表示，這個計畫催生近10年，預定明年初就可望進行試營運。

立委吳琪銘今天辦理土城醫院規劃暨長照2.0說明會，土城醫院院長黃璟隆針對未來土城醫院的規劃表示，醫院的建築物外觀已完成，整體看起來很漂亮，內部展開裝修及醫護人員也將陸續到位。

他表示，土城醫院的投資額達80億元，長庚醫院的董事會全力支持土城醫院的籌備，預定開幕後將設有39個專科，未來林口長庚醫院的許多優秀醫師都會來土城醫院服務，願和大家做好鄰居。

吳琪銘表示，土城醫院BOT案是他任台北縣議員時和議員林銘仁、彭成龍及黃永昌等人共同要求，因此，從前台北縣長周錫瑋任內推動迄今將近10年了。

吳琪銘表示，全案在104年底順利動工，預定明年第一季就可完成試營運的準備，明年初就可望試營運，他也要求土城醫院屆時要提供土城當地居民掛號費優惠，接駁車能連絡三峽樹林等地，讓更多民眾就醫能更方便。

長庚BOT醫護人員

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