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滬尾之役135週年 淡水環境藝術節踩街遊行

2019-10-20 20:27中央社 新北20日電

2019淡水環境藝術節今天在淡水老街熱鬧開幕，市長侯友宜表示，今年適逢清法戰爭滬尾之役135週年，特別以「滬尾之翼」為主題，「翼」代表祈求和平希望、進步蛻變。

這場踩街活動共集結超過1600人，共46支隊伍，齊聚變裝踩街遊行，包括雲豹、白海豚、大冠鷲及紫斑蝶造型的神獸時光機，每支隊伍無不使出渾身解數裝扮，吸引許多民眾圍觀，侯友宜也一起遊行同樂。

侯友宜表示，淡水環境藝術節今年邁入第11年，每年活動愈辦愈精彩，成為凝聚社區及在地歷史文化傳承最重要的力量。因為今年是清法戰爭滬尾之役135週年，所以主題也定為「滬尾之翼」，希望銘記戰役傷痛，祈求和平希望、進步蛻變。

他指出，除了今天踩街遊行外，10月26、27日下午在淡水金色水岸廣場還有西仔反的傳說表演，這都是希望藉著歷史傳說，去敘說淡水故事，希望大家愛淡水，歡迎大家到淡水來走走。

侯友宜接受媒體聯訪時談到部分民眾反對淡海輕軌第二期工程「藍海線」路線行經淡水老街，他表示已經聽到他們的聲音，也虛心再與他們溝通說明，「不管最後要不要用那個方式興建，或改變哪些路線，我們大家都要一起去面對，大家要有一個共識。」

淡水侯友宜戰爭
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