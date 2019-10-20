板橋動員近50位後備軍人 清潔環境預防屈公病

2019-10-20 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



新北市板橋區後備軍人輔導中心號召近50位後備軍人，今分別前往四維公園、玫瑰公園及國光公園，協助板橋區公所進行屈公病疫情的環境孳生源清除與噴消工作，新北市民政局長柯慶忠表示，後備軍人是國家與社會安定不可或缺的力量，除了救災更投入社會公益活動，落實地方服務工作。

疾管署於10月5日宣布板橋區出現首起病例，也是繼中和國強嶺群聚事件的第20例，將持續監測至10月24日。為此，板橋區後備軍人輔導中心今也召近50位後備軍人，協助板橋區公所分別於四維公園、玫瑰公園及國光公園，進行環境孳生源清除與噴消工作。

板橋後備軍人輔導中心主任邱宏濱表示，各區輔導中心是後備指揮部軍民間的橋樑，協力推展全民國防、災害防救、動員召集等工作，除了今近50位板橋後備軍人進行噴消工作外，今年中和區也動員逾80位後備軍人於圓通寺、樂天宮等進行孳清巡檢，另，樹林區後輔中心也將協助樹林區公所進行登革熱防疫工作。

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柯慶忠表示，後備軍人平時參與動員演訓、災害防救及社會服務，是國家與社會安定不可或缺的力量，如2017年0602豪雨災害以及蘇迪勒颱風等，後備軍人皆深入山區協助運送物資，全力投入救災及復原工作，讓人民的生命及財產損失降到最低。