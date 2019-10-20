滬尾之役135周年 新北辦踩街盼和平
2019-10-20 16:54
聯合報 記者王敏旭
／即時報導
新北市淡水環境藝術節今號召46隊踩街隊伍，在淡水老街等地遊行，踩街主題為「滬尾之『翼』，躍動淡水」，新北市長侯友宜說，今年為清法戰爭滬尾之役135周年紀念，除取自戰「役」諧音外，「翼」有和平、蛻變涵義，也透過歷史告訴大家，戰爭是不可取的。
侯友宜說，淡水紅毛城歷經西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、英國、日本、澳大利亞、美國等8個國家管理，淡水見證這城市追求求和平、蛻變進步、多元文化面貌的深厚底蘊，透過踩街帶給淡水、新北、中華民國充滿祥和之氣。
淡水環境藝術節今有1千6百人參加踩街演出，淡水區公所說，藝想天開吳忠良老師擔任藝術總監，邀請多位藝術家團隊指導踩街活動，經歷3個月學習肢體表演、服裝道具、藝術交通車製作，也讓更多團體將創意裝扮融入活動。
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除了今日踩街活動外，侯友宜說，10月26、27日下午淡水金色水岸，將有「滬尾之役西仔反傳說」；另外在滬尾砲臺公園也會有「戰祭1884」的史詩劇，都是希望藉由歷史傳說、背景，去細說淡水故事。
侯友宜指出，希望大家都愛淡水，中華民國台灣歷史最悠久的一個港口，也是文化流傳最久的一個城市，盼大家到淡水走走。
新北文化局表示，滬尾之役西仔反傳說是由金枝演社劇團王榮裕導演、新生代傑出編舞家王宇光、金曲獎得主謝銘祐攜手合作演出，相關資訊可至官網查詢。
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