反對輕軌進老街 侯友宜：聽到民眾聲音
2019-10-20 16:11
聯合報 記者王敏旭
／即時報導
新北淡水環境藝術節今號召46隊踩街隊伍，在淡水老街等地遊行，不過日前新北捷運局提出淡海輕軌開進淡水老街，引發兩旁的店家抗議，還有店家趁著遊行掛起布條「反對輕軌進老街」，新北市長侯友宜說，已聽到民眾的心聲，會虛心的溝通與說明。
侯友宜說，淡海輕軌在藍海線第二期的工程當中，希望可以取得所有人一致性的共識，同時讓老街觀光繁榮，歷史沿革也保有原有風貌，這過程中一定要和居民達成共識。
至於共識可能是不開進老街的方案？侯友宜說，不管最後如何大家總要做一個決定，請必須共同承擔與面對，他已責成捷運局，要跟老街居民不斷報告，包括不興建會不會帶來老街逐漸沒落，或是興建帶來交通更大的衝擊。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
侯友宜指出，總總因素都必須來考慮下去，他希望淡水更好，也希望淡水環境改變時，大家都要有永續環境的觀念，更重要是不斷帶給老街更多興榮、茂盛與未來，這才是大家要的。
留言