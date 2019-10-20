新北大都會公園小火車又來了 2周試營運後11月啟用
2019-10-20 15:45
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
位於新北市二重疏洪道內的新北大都會公園繼去年12月免費「幸福小火車」試營運後，因獲得民眾廣大回響，今年決定正式推出，並於本周及下周假日試營運，預計11月初正式對外啟用。
新北市水利局高灘地工程管理處去年12月1日起至今年1月1日止，於新北大都會公園推出幸福小火車每周假日試營運，並設2路線串連重新觀光市集、幸福水漾公園、告白廣場、樂遊天地及親水羊舍5處站點。
新北市水利局副局長楊宗珉表示，新北大都會公園為熱門景點去處，但公園幅員廣大占地424公頃，若不租賃或自型騎乘自行車，想在各景點間移動只能靠步行，對長輩或孩童不夠友善。
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高管處企劃科長廖英琦表示，去年小火車試營運後，獲得民眾廣大回響及喜愛，今年再度於10月19日、20日以及10月26日、27日2周，下午2點至6點進行試營運。
小火車行經路線分為幸福站、美滿站、心動站、浪漫站及傾心站5處站點，並串聯重新觀光市集、幸福水漾公園、告白廣場、樂遊天地及親水羊舍，一趟約30分鐘。
廖英琦表示，這次委託辦理周邊停車場的廠商來營運，在小火車「試水溫」期間，將針對民眾反應，研議是否增加小火車數量、小火車路線規畫以及如何收費等，預計今年11月初對外開放，正式啟用後將酌收費用。楊宗珉則說，若民眾能夠接受這樣的作法，之後將考慮擴大到其他高灘地公園，如板橋華江公園內等行駛。
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