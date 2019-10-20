向日葵笑臉迎人 秋天來台北市關渡賞花海

2019-10-20 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



台北市工務局在關渡平原營造大面積秘境花海，包括高挺健碩的向日葵，花田預計11月帶給大家漂亮且壯觀的景色，想要體驗倘佯在向日葵花海中的浪漫的民眾，千萬把握機會別錯過。

台北市工務局林志峯局長表示，向日葵（Sunflower）又稱迎陽花、日輪草、一丈菊，是菊科向日葵屬一、二年生草本植物，原產於美洲，現在全世界各地都有栽培，用途多樣、是全球重要的油料作物，尤其花朵會隨著太陽轉動，因而得名向日葵。

台北市工務局補充，向日葵在台灣有多種不同的品種，利用方式也不太相同，用花型可分為單瓣、重瓣、單花、多花等品種，採用途分可分為食用型、盆栽型、切花型等品種；高莖品種可做為切花，矮化品種可做為盆花或花壇造景，專門生產種子的向日葵則可以做為葵瓜子供食用或榨油用。

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另外，向日葵也是良好的蜜源植物及綠肥作物，可謂用途廣泛的花卉，以台灣氣候而言，全年均適合播種向日葵，但最適合發芽的溫度為介於攝氏20-30度之間，因此以春、秋兩季最適合其播種。