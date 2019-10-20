親子遊憩好去處！鶯歌超大型公園 還能看到白鷺鷥

2019-10-20 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市水利局耗時3年興建的三鶯水資源回收中心，為國內首座結合綠地景觀公園，並採汙水處理設施地下化設計的水資源回收中心，園區開放空間達96%，居全國之冠。水資中心園區除了有兒童遊具、體健設施、自行車道及租借站外，水池邊還能見到白鷺鷥、環頸鴴等水鳥蹤跡，成為親子遊樂的好去處。

位於新北市鶯歌區的三鶯水資源回收中心，為台灣首座汙水處理設施地下化，結合多元綠地景觀公園所設置的水資源回收中心，2017年初動工，去年園內綠地部分先行開放給民眾使用，今年3月汙水處理設施也正式啟用，總面積高達13公頃，每日可處理2萬8千噸汙水，提升三峽及鶯歌地區民眾的居住環境及衛生，並改善淡水河及大漢溪主河段水域的水質。

由於園區主要作為綠地使用，水利局將汙水處理設施採地下化設計，園區內建築物僅占4%，其他開放綠地空間高達96%，居全國之冠。水資中心園區內除了有兒童遊具、體健設施、自行車道及租借站外，水池邊可見到白鷺鷥、環頸鴴等水鳥的蹤跡，從空中俯視也能「鶯鳥展翅」景象，還有民眾會在園區訓練自家眷養的鸚鵡。

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