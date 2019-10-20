親子遊憩好去處！鶯歌超大型公園 還能看到白鷺鷥
2019-10-20 13:28
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
新北市水利局耗時3年興建的三鶯水資源回收中心，為國內首座結合綠地景觀公園，並採汙水處理設施地下化設計的水資源回收中心，園區開放空間達96%，居全國之冠。水資中心園區除了有兒童遊具、體健設施、自行車道及租借站外，水池邊還能見到白鷺鷥、環頸鴴等水鳥蹤跡，成為親子遊樂的好去處。
位於新北市鶯歌區的三鶯水資源回收中心，為台灣首座汙水處理設施地下化，結合多元綠地景觀公園所設置的水資源回收中心，2017年初動工，去年園內綠地部分先行開放給民眾使用，今年3月汙水處理設施也正式啟用，總面積高達13公頃，每日可處理2萬8千噸汙水，提升三峽及鶯歌地區民眾的居住環境及衛生，並改善淡水河及大漢溪主河段水域的水質。
由於園區主要作為綠地使用，水利局將汙水處理設施採地下化設計，園區內建築物僅占4%，其他開放綠地空間高達96%，居全國之冠。水資中心園區內除了有兒童遊具、體健設施、自行車道及租借站外，水池邊可見到白鷺鷥、環頸鴴等水鳥的蹤跡，從空中俯視也能「鶯鳥展翅」景象，還有民眾會在園區訓練自家眷養的鸚鵡。
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水利局河川工程科長黃茂松表示，三鶯水資源回收中心處理後的汙水，除了回收供廠內設備使用外，也提供園區內綠地的澆灌及景觀水池的補注水。此外，也提供民眾騎乘自行車、跑步、放風箏、遛寵物等各種戶外活動空間，成為親子遊憩景點，希望藉由近距離的接觸，讓民眾了解汙水處理廠不再是惡鄰居。
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