親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網紅直播主被擄斷手腳 帶傷首露面：繼續直播籌措醫藥費

MLB／亞土維再見兩分砲 太空人進軍世界大賽

推敬老眼鏡 朱立倫：9成長輩非使用專業配鏡

2019-10-20 13:17中央社 桃園20日電

前新北市長朱立倫在新北市推動的「免費敬老眼鏡」計畫今天移師桃園，他表示，全台9成的長者在不專業配鏡下使用老花眼鏡；這次感謝社會公益愛心，讓長者「看乎清，看乎明」。

朱立倫上午陪同中國國民黨桃園區立委參選人萬美玲前往景福宮上香祈福，隨後前往附近的眼鏡店參加守護長輩視力健康活動。

朱立倫表示，推動敬老眼鏡3年多以來，發現全台約9成的長者是在不專業配鏡下使用老花眼鏡。為重視長者視力健康，新北市從106年開始推動「免費敬老眼鏡」計畫，讓長者在專業驗光師及醫師的協助下，進行專業驗光並獲得免費老花眼鏡。這次很榮幸由銀光未來創新協會擔任專案的公益平台，感謝在地公益眼鏡行及熱心志工一起大力支持，成就這項非常具有意義的活動。

朱立倫說，藉由在新北市「免費敬老眼鏡」的成功經驗，也不斷媒合社會上善心捐款，於今年度推廣至宜蘭縣、雲林縣及台東等縣市，目前已經超過16萬人受惠。今天特別來到他的故鄉桃園加碼服務，也感謝桃園市19家公益眼鏡行的支持與贊助，共同照顧長輩視力，讓阿公阿嬤「看乎清，看乎明」。

銀光未來創新協會表示，預計在桃園市辦理19場公益日活動，請民眾把握有限機會，凡設籍桃園市65歲以上民眾持身分證，於指定日期前往愛心眼鏡行進行預約驗光配鏡時間，即可免費配一付老花眼鏡，也讓長期沒有進行視力檢查的長者做一次徹底的檢查。

朱立倫
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

土城醫院結合長照2.0 在地享醫療資源免跑林口

2019-10-20 12:37

退休回饋社會 他們義賣書畫助清寒生

2019-10-20 11:54

象鼻岩很脆弱 學者：深澳電廠不蓋了海岸法應重啟

2019-10-20 10:08

違規挖路增 議員：監督比取締重要

2019-10-20 00:08

美食新天地／粥師傅 料多實在 飄香18年

2019-10-20 00:06

愛樂壓生活節 咖啡、調酒…逛小攤

2019-10-20 00:04

陶瓷嘉年華 百人陶笛今遊行

2019-10-19 23:51

八里牛寮埔80戶 年底可飲自來水

2019-10-19 23:43

雙子星案照SOP走 柯文哲：不要再卡了

2019-10-19 23:38

板橋站周邊飄異味 油廠勒令停工

2019-10-19 23:37

曾因腰傷僅請過一次病假 侯友宜：不請假是個人習慣

2019-10-19 19:20

影／千人蟹宴 侯友宜：產量減、交管仍人山人海吃萬里蟹

2019-10-19 16:45

好酷！ 理髮廳搬到市集 愛樂壓創意生活節今登場

2019-10-19 15:25

回響／象鼻岩藏危機 議員建議危險處可封但遊客應自制

2019-10-19 15:13

新北市小農夫市集 陀螺轉轉樂

2019-10-19 14:31

回響／象鼻岩險象環生 新北市府擬每天派人勸阻攀爬

2019-10-19 14:30

回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17

新北板橋站周邊傳異味 環境稽查組出動追出油廠汙染

2019-10-19 13:22

師生自己種安心蔬菜 板橋大遠百開賣

2019-10-19 13:03

八里牛寮埔地區設3處自來水站 80戶受惠

2019-10-19 12:23

雙子星由次優廠商遞補 柯文哲：希望民進黨不要再卡了

2019-10-19 12:07

大巨蛋搞得亂七八糟？柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 11:52

北巿「酷課雲」能反統戰？柯文哲：可視為國防工業

2019-10-19 11:17

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43
看更多

熱門文章

高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」苗栗愛轉來協會要縣長道歉

2019-10-19 23:05

王惠美陪蔡英文拜廟掀波瀾 接韓競總主委機會反大增？

2019-10-19 22:21

潛艦園區落腳和平島 學者：對居民沒有太多好處

2019-10-20 07:48

桃市八德是馬祖人第二故鄉 人數遠勝外島4倍

2019-10-19 16:46

不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55

台中梧棲路面大坑惹民怨 區長、議員、里長都上臉書回

2019-10-19 15:27

排隊買房？網友質疑是「專業排隊戶」

2019-10-19 20:39

影／中興新村最美建築藏密碼 竟然是這兩樣東西

2019-10-19 13:57

Lamigo桃猿隊3連霸 中午桃園市封王遊行和市府廣場慶祝

2019-10-20 09:30

南投茶博馬拉桑野餐帶動人潮 參觀人數將突破60萬

2019-10-19 23:17

曾因腰傷僅請過一次病假 侯友宜：不請假是個人習慣

2019-10-19 19:20

秘境神木級板根壯美 山友12個小時看1棵樹都值得

2019-10-20 08:47

影／基隆韓粉見面會唱現在要出征 韓國瑜影帶感謝不離不棄

2019-10-19 20:06

回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17

台灣廟宇的傳奇 北斗奠安宮舊廟和聖三媽被迫離鄉30年

2019-10-19 22:49

影／普悠瑪事故周年台鐵辦追思會 家屬嘆：一樣揪心

2019-10-19 20:48

影／千人蟹宴 侯友宜：產量減、交管仍人山人海吃萬里蟹

2019-10-19 16:45

蘇澳豆腐岬小海灣美翻 水畔聽浪聲好療癒

2019-10-18 22:53

鄧麗君紀念館進駐左營明德新村 明年初與大家見面

2019-10-20 05:44

RAIL BIKE跨過大安溪 首度駛進台中

2019-10-19 19:44

對違規山難宜蘭擬具條例 救援將收費

2019-10-19 16:40

回響／象鼻岩險象環生 新北市府擬每天派人勸阻攀爬

2019-10-19 14:30

給路霸一個月寬限期？北市府挨轟

2019-10-19 17:56

金門坑道音樂節今起演出兩天 東西藝術相遇在翟山坑道

2019-10-19 13:42

竹市校園五星級新廁所太美 學生搶著上

2019-10-20 12:23

影／韓國瑜拜訪台南市議員曾信凱 韓粉高喊當選

2019-10-19 17:53

韓國瑜明出征嘉市 綠立委參選人與蔡看板提前高掛

2019-10-19 16:30

南市多家飯店自助餐廳 推出時令秋蟹搶攻美食市場

2019-10-20 07:48

李佳芬竹縣市跑透透 固樁新竹客家庄

2019-10-19 20:38

北埔迪斯可復古裝踩街 微型裝置藝術20日等你來體驗

2019-10-19 14:24

影／不給糖就搗亂！彰化立委參選人張瀚天辦5場萬聖派對

2019-10-19 16:34

參訪高雄棧貳庫 林右昌：基隆市港再生參考別有風味

2019-10-19 20:49

回響／象鼻岩藏危機 議員建議危險處可封但遊客應自制

2019-10-19 15:13

象鼻岩很脆弱 學者：深澳電廠不蓋了海岸法應重啟

2019-10-20 10:08

六房媽遶境今晚起馬宴 柯文哲帶「小雞」桌逐桌致意

2019-10-19 20:41

影／日月潭花火音樂節 近3萬觀眾互動幻化燈海

2019-10-19 22:19

雙子星由次優廠商遞補 柯文哲：希望民進黨不要再卡了

2019-10-19 12:07

秋高氣爽走向大自然 自行車悠遊田園後馬拉松登場

2019-10-19 22:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top