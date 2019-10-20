推敬老眼鏡 朱立倫：9成長輩非使用專業配鏡

2019-10-20 13:17 中央社 桃園20日電



前新北市長朱立倫在新北市推動的「免費敬老眼鏡」計畫今天移師桃園，他表示，全台9成的長者在不專業配鏡下使用老花眼鏡；這次感謝社會公益愛心，讓長者「看乎清，看乎明」。

朱立倫上午陪同中國國民黨桃園區立委參選人萬美玲前往景福宮上香祈福，隨後前往附近的眼鏡店參加守護長輩視力健康活動。

朱立倫表示，推動敬老眼鏡3年多以來，發現全台約9成的長者是在不專業配鏡下使用老花眼鏡。為重視長者視力健康，新北市從106年開始推動「免費敬老眼鏡」計畫，讓長者在專業驗光師及醫師的協助下，進行專業驗光並獲得免費老花眼鏡。這次很榮幸由銀光未來創新協會擔任專案的公益平台，感謝在地公益眼鏡行及熱心志工一起大力支持，成就這項非常具有意義的活動。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

朱立倫說，藉由在新北市「免費敬老眼鏡」的成功經驗，也不斷媒合社會上善心捐款，於今年度推廣至宜蘭縣、雲林縣及台東等縣市，目前已經超過16萬人受惠。今天特別來到他的故鄉桃園加碼服務，也感謝桃園市19家公益眼鏡行的支持與贊助，共同照顧長輩視力，讓阿公阿嬤「看乎清，看乎明」。

銀光未來創新協會表示，預計在桃園市辦理19場公益日活動，請民眾把握有限機會，凡設籍桃園市65歲以上民眾持身分證，於指定日期前往愛心眼鏡行進行預約驗光配鏡時間，即可免費配一付老花眼鏡，也讓長期沒有進行視力檢查的長者做一次徹底的檢查。