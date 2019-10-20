板橋空氣有塑化劑 新北環保局：濃度比國外低
2019-10-20 13:07
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
環保署日前委託中央大學研究，發現板橋空氣中有有塑化劑成分，新北環保局指出，檢測出的塑化劑濃度為1.27ppt，法國巴黎、瑞典及希臘等地檢測濃度為台灣1.2到5.4倍，因此板橋並非特例，不過該重視但不必恐慌。
新北環保局指出，環保署委託學術研究單位執行粒狀物成分分析研究的結果，檢測濃度極低為1.27ppt，其單位是兆分之一，是過去常見單位「百萬分之一ppm」的十萬分之一，因此不會造成人體健康影響，請民眾不需要擔心。
環保局說，國外研究發現空氣中有塑化劑，在北極也能偵測到，台灣也曾在「鹿林山」檢驗出微量塑化劑，環保署委託中央大學，從全國77個環保測站、35個特殊性工業區測站，挑選包含板橋在內的2站進行檢測，也都測有塑化劑。
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日前環保局查獲查獲板橋知名麻油老店，因水洗設備故障無法收集異味，導致6百公尺遠的板橋火車站聞到麻油燒焦異味，也讓部分民眾認為是造成空氣中有塑化劑有關係，環保局說，製造麻油未使用塑化劑成分，因此無關聯。
環保局也說，包含板橋的2站測得塑化劑，到底是因為空氣中確實存在，還是檢測設備本身造成的汙染，需進一步釐清來源，未來會持續敦請環保署盡快確認原因與來源，並擴大檢測、完整分析後再公布，避免造成民眾恐慌。
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