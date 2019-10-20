土城醫院結合長照2.0 在地享醫療資源免跑林口

2019-10-20 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



台灣社會高齡者越來越多，但仍有許多人不清楚長照2.0計畫，立委吳琪銘今天找來衛生福利部長期照護司副司長周道君、土城醫院院長黃璟隆召開土城醫院暨長照2.0說明會，土城醫院預計明年第一季試營運。黃璟隆表示，開幕後約有39個專科，許多優秀的林口長庚醫師也會直接到土城服務，「以後在土城就可以有好的醫療資源，不用再跑到林口。」

周道君表示，2016年長照人數僅有10％至15％，近幾年增加超過40％，因此希望民眾能了解長照2.0，讓大家一起關心長照議題，碰到需要的人也可以告知對方有這項資源，接下來衛福部也會利用各種場合宣導長照2.0，並透過與縣市合辦深入村里宣導，延伸到地方。

黃璟隆指出，目前土城醫院施工外牆已拆除，從高速公路等地都可以看到這棟建築，未來醫護人員、設備也即將進駐，投資超過80幾億，預計開幕後會有39個專科，許多優秀的林口長庚醫師也會直接到土城服務，替在地居民維護健康，「以後大家在土城就可以受到好的醫療資源，不用再跑到林口。」

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吳琪銘則說，台灣人口日益老化，長輩們十分關心長照、醫療規畫等項目，目前衛福部正著手準備規畫升級版「長照2.0」，因應部分民眾因工作緣故，家中缺乏主要照顧者，需選擇住宿型機構照顧長輩，將挹注更多相關資源至社區式住宿型機構，同時持續改進照顧人力及社區復健資源不足等問題。