退休回饋社會 他們義賣書畫助清寒生

2019-10-20 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



北市教育局認助清寒學生基金會今早10點舉辦每年一度的相見歡活動，認助人與受助學生、家屬共200人齊聚，退休郵局經理林朝全、退休校長林美娟也分別提供10餘幅書法、畫作現場義賣，所得全數捐給基金會；而義賣才開始1小時，金額已有10萬元。

69歲林朝全書法作品曾掛在台北市各郵局，讓不少人欣賞其作品求字，親朋好友每逢婚喪喜慶也會想到他的作品，更曾受台北文獻會邀請於國內辦展展示字畫。

林朝全表示，他以前就喜歡欣賞書法，30多年前開始買書從零自學，每逢假日都閉門鑽研，從用具到書寫方式等都要講究，包含下筆輕重、評估墨水量一氣呵成幾字、筆畫清晰、要粗或細等；如今書法就是他的生活、娛樂；因此也想勉勵受助學生，面對學習、挑戰及困難時，不忘積極、堅忍向上的精神。

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退休國中校長林美娟也是基金會董事，過去曾在國內許多繪畫比賽贏得冠軍，之後投身於教育工作，當上校長後又開始利用假日繪畫，尤其擅長油畫，約15年前開始將畫作義賣，幫助中輟生、母校重建等，曾有1年義賣金額還達50、60萬元，幫助原住民部落等弱勢，自己從不留一毛錢，全數奉獻。

林美娟表示，她從4歲起就對繪畫、美術很有興趣，求學階段也發展成專長升學，直到投入教育界才發覺有很多弱勢學生需要幫助，才開始公益拍賣；現在每幅油畫都至少花數十小時完成，這次義賣的畫作有幅以溪流為主軸的畫作，名為「勇敢向前行」，也希望勉勵受助生，人生路上會有曲折、障礙，但只要向夢想勇往直前，就有無限寬廣的未來。