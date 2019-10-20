象鼻岩很脆弱 學者：深澳電廠不蓋了海岸法應重啟

2019-10-20 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



聯合報昨天報導新北瑞芳象鼻岩遊客搶拍照不要命，險象環生，成「三不管」地帶。新北市長侯友回應指出，象鼻岩一直都由新北市政府跟瑞芳區公所維護管理，但遊客愈來愈多，有照顧不到的地方，考慮拉警戒線，文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩認為還不夠，她說，「電廠不蓋，海岸法應重啟！」

兩年前內政部想把象鼻岩畫為一級海岸保護區，提了計畫出去，也開了海審會，但是一股上面而來的壓力把案子卡住，因為深澳電廠卸煤碼頭突堤預定地，和內政部想保護的象鼻岩撞在一起。後來深澳電廠不蓋了，一級海岸保護區的劃設也不了了之。

兩年前內政部人員指出，象鼻岩是台灣本島唯一、且是國際級地質景觀，有其特殊性和珍貴性，附近還有蕈狀岩、酋長岩等特殊地質景觀；這裡還有台灣唯一的海底煤礦坑遺址，鮮少人為干擾的自然海岸線與海岸林植被。

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一級保育類鳥類遊隼也在這裡棲息繁殖，水下有珊瑚礁及大量藻類，有資格畫為一級海岸保護區，邀專家學者現勘，大家都認為有保護的必要。內政部曾發文要求台電另覓地點興建卸煤碼頭，保存潮間帶和自然海岸零損失。

郭瓊瑩說，海岸法推動20多年才通過，象鼻岩的地質景觀、地形地貌不輸野柳，很多民眾爬到上面去，不少蕈狀岩被破壞，令人痛心，她認為用海岸法來框住象鼻岩會有效，提了計畫出去，也開了海審會，但是一股上面而來的壓力，硬要保護區畫到深澳電廠碼頭線的外面去。