開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人
2019-10-19 23:11
聯合報 記者尤聰光
／台東即時報導
移民署南區事務大隊台東縣專勤隊獲報1輛百萬名車專載非法移工在特定釋迦果園工作，歷經多天蒐證，昨天凌晨在工作點產業道路上攔車，當場查獲3名非法移工、非法雇主及仲介，訊後依違反就業服務法移送台東縣政府勞工局處理。
台東縣專勤隊表示，該名非法雇主長期僱用非法移工，不惜砸下重金，購買名貴車輛做為掩護，企圖躲避查緝，但殊不知早被眼尖的移民署幹員盯上；利用該車載送移工前往果園途中，以2輛偵防車前後包夾方式，將車輛截停，帶回非法雇主及3名非法移工偵辦。
攔查過程中，非法雇主看到幹員們突然出現當場愣住，表情呆滯約5分鐘，回神時直呼「怎麼可能會被抓到」，全案調查後依違反就業服務法移送臺東縣政府勞工局處理。
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台東縣專勤隊提醒國人千萬不要心存僥倖，非法僱用外來人口從事非法工作，一旦被查獲，依據就業服務法將裁處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。
同時呼籲仍滯留在台的非法外來人口儘速向各縣市專勤隊投案，才可以早日回家，也歡迎熱心民眾踴躍撥打台東縣專勤隊檢舉專線089-342-095，提供查處資訊。
如查獲非法雇主、仲介及非法工作外來人口等違法情事，將可獲得高額檢舉獎金。
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