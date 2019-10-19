新北校園廣告人得獎名單公布 首獎用麻將呈現三環六線

2019-10-19 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



2019新北校園廣告人頒獎典禮今天登場，影片主題包含新北市各項政策，首獎由國立台灣師範大學吳安綺、陳俊甫的作品《新北制霸》獲得，以麻將牌局比喻新北各地區民情與交通文化，雖然有緊張的氣氛跟搞笑的互動，最後因環狀線三環六線開通，串連起新北市民的心。

2019校園廣告人從今年4月開跑，吸引全台20所大專院校及高中學生報名參加，入圍者歷經初選、複選及工作坊培訓完成作品，主題涵蓋「三環六線」、「法律扶助」、「銀髮俱樂部」、「青年住宅」等多項新北市的重大政策，活動獎金豐厚，前3名將各獲得15萬、8萬及5萬元，評審特別獎及社群行銷獎各獲1萬元。

今年首獎由國立台灣師範大學吳安綺、陳俊甫的作品《新北制霸》奪得，影片以三環六線為主題，透過新北市各區擬人化角色的麻將競賽，呈現新北各地截然不同的特性，最後藉由捷運三環六線成功串連交流。流暢的運鏡拍攝、精湛的演出及出色的腳本，令評審眼睛為之一亮，不僅奪下首獎，也獲得評審特別獎。

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侯友宜表示，校園廣告人是一場高難度的比賽，要在短短的時間內呈現主題，還要令人印象深刻，十分不簡單。今年比賽競爭激烈，共有122組參賽同學，在場入圍的10組都非常傑出，侯友宜也說，得獎與否並不重要，重要的是過程中的學習與經驗積累，同時特別感謝廣告業界評審老師們參與指導，帶領同學順利完成作品。

評審團代表聯廣傳播狄運昌創意長說，今年以切題性、創意表現與製作技巧來評分，從作品當中，特別能感受到同學在拍攝主題及技巧上突破的決心，更充滿了年輕人無限可能的創意。他打趣的說，「還好自己先入行，今天看到同學們的創意如此精彩，可能很難在廣告界生活。」

新聞局表示，今年活動主題為「新北100種生活」，期待透過年輕人的視角，用創意轉化生澀的市政，展現新北獨一無二的生活樣貌，並引入業界資源，與5家廣告及製作公司合作，包括：台灣電通、偉門智威、雪芃廣告、聯廣傳播集團及華苑映創製作公司，透過三階段的工作坊培訓，讓同學在影像的創作路上持續精進。