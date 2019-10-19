曾因腰傷僅請過一次病假 侯友宜：不請假是個人習慣

2019-10-19 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市長侯友宜昨天在新北市議會進行市長施政報告時提到，除了有一次因為腰傷請病假，還錯過與台北市長柯文哲碰面，侯友宜今天參加2019新北校園廣告人頒獎典禮時表示，不請假是個人養成的生活習慣，只要身體沒有問題，能夠全力以赴，就會盡到做市長應盡的責任。

被問及到底有沒有在休假，侯友宜表示，從以前到現在的生活習慣，每天還是把工作擺第一，他一定是不得已才會休假。除了上次因為身體不舒服，請了一天病假以外，另外因為要參加活動，多請了8小時，所以請了一天又8個小時。其他時間都要上班，尤其假日更忙，那也是身為一個新北市長應盡的責任，只要身體沒有問題，能夠全力以赴，就會盡到做市長應盡的責任。

有媒體詢問，上次請那一天病假是怎麼了，侯友宜說：「腰閃到啦」，那天跟台北市有一個合作的雙北論壇，但早上腰不小心去閃到，所以就請了那一天的假，其他的都很好，都沒有問題。他謝謝市民都關心市政、市長怎麼樣帶領新北市往前走，讓新北市會生活的更好。

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媒體追問，侯友宜不請假就是給自己的目標嗎？侯友宜回應，其實從念書開始，國小到念大學，他從來沒有請過假。因為是個人養成的生活習慣，國小、國中、高中到警大，不會請假，都是拿全勤，除了比較特殊以外，大家還是把生活擺在他的工作上，盡自己的力量、盡一份心意，為市民來造福、為市民來努力。