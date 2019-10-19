親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

亞錦賽／六局下遭大陸連3安攻2分 中華剩一分領先

韓國瑜向台南人吶喊：你們挺民進黨已經挺夠了

曾因腰傷僅請過一次病假 侯友宜：不請假是個人習慣

2019-10-19 19:20聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市長侯友宜昨天在新北市議會進行市長施政報告時提到，除了有一次因為腰傷請病假，還錯過與台北市長柯文哲碰面，侯友宜今天參加2019新北校園廣告人頒獎典禮時表示，不請假是個人養成的生活習慣，只要身體沒有問題，能夠全力以赴，就會盡到做市長應盡的責任。

被問及到底有沒有在休假，侯友宜表示，從以前到現在的生活習慣，每天還是把工作擺第一，他一定是不得已才會休假。除了上次因為身體不舒服，請了一天病假以外，另外因為要參加活動，多請了8小時，所以請了一天又8個小時。其他時間都要上班，尤其假日更忙，那也是身為一個新北市長應盡的責任，只要身體沒有問題，能夠全力以赴，就會盡到做市長應盡的責任。

有媒體詢問，上次請那一天病假是怎麼了，侯友宜說：「腰閃到啦」，那天跟台北市有一個合作的雙北論壇，但早上腰不小心去閃到，所以就請了那一天的假，其他的都很好，都沒有問題。他謝謝市民都關心市政、市長怎麼樣帶領新北市往前走，讓新北市會生活的更好。

媒體追問，侯友宜不請假就是給自己的目標嗎？侯友宜回應，其實從念書開始，國小到念大學，他從來沒有請過假。因為是個人養成的生活習慣，國小、國中、高中到警大，不會請假，都是拿全勤，除了比較特殊以外，大家還是把生活擺在他的工作上，盡自己的力量、盡一份心意，為市民來造福、為市民來努力。

侯友宜昨天到新北市議會第三屆第二次定期會進行市長施政報告，民進黨議員張志豪昨在質詢時，問及侯友宜有沒有請過假？侯友宜表示，就一次因為生病（腰傷），還錯過跟柯文哲碰面。

侯友宜今天參加2019新北校園廣告人頒獎典禮時表示，不請假是個人養成的生活習慣，...
侯友宜今天參加2019新北校園廣告人頒獎典禮時表示，不請假是個人養成的生活習慣，只要身體沒有問題，能夠全力以赴，就會盡到做市長應盡的責任。記者江婉儀／攝影
分享

侯友宜
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／千人蟹宴 侯友宜：產量減、交管仍人山人海吃萬里蟹

2019-10-19 16:45

好酷！ 理髮廳搬到市集 愛樂壓創意生活節今登場

2019-10-19 15:25

回響／象鼻岩藏危機 議員建議危險處可封但遊客應自制

2019-10-19 15:13

新北市小農夫市集 陀螺轉轉樂

2019-10-19 14:31

回響／象鼻岩險象環生 新北市府擬每天派人勸阻攀爬

2019-10-19 14:30

回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17

新北板橋站周邊傳異味 環境稽查組出動追出油廠汙染

2019-10-19 13:22

師生自己種安心蔬菜 板橋大遠百開賣

2019-10-19 13:03

八里牛寮埔地區設3處自來水站 80戶受惠

2019-10-19 12:23

雙子星由次優廠商遞補 柯文哲：希望民進黨不要再卡了

2019-10-19 12:07

大巨蛋搞得亂七八糟？柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 11:52

北巿「酷課雲」能反統戰？柯文哲：可視為國防工業

2019-10-19 11:17

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

深坑、石碇、平溪 三生幸福一日遊

2019-10-19 00:21

擴大土城都計 審查12年 新北通過

2019-10-19 00:12

侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43

全運會新北獎金翻倍 金門連霸獎金加成

2019-10-18 23:38

北市研考會民調／柯文哲滿意度51% 藍綠議員：不及格

2019-10-18 23:36

民眾黨擬拉3席 北市成立議會黨團

2019-10-18 23:29

北市578座公園 僅29座裝監視器

2019-10-18 22:50

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

地方期盼已久 猴硐Youbike站終於啟用了

2019-10-18 21:10

有大蒜味！泰山河濱公園「蒜香藤」盛開 美似紫色瀑布

2019-10-18 20:47

瑞芳農會山藥評鑑 鮮美料理端上桌

2019-10-18 20:44

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

金山財神廟百叟宴 捐近千萬助圓夢、救護車、獎學金

2019-10-18 17:28

北市地政局消費爭議地圖2.0 揭露房仲爭議案件數

2019-10-18 17:04

北市公園僅一成有設監視器 議員憂成治安死角

2019-10-18 16:57

新北身障就業成果展21日開跑 好康等你來

2019-10-18 16:49

議員以韓國瑜廢除一例一休就教 侯友宜：盼有彈性空間

2019-10-18 15:18
看更多

熱門文章

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21

高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16

高市縮時攝影 排放汙水全都錄

2019-10-18 22:56

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

老飯店再收一家？高雄漢王洲際澄清：僅中餐部暫停營業

2019-10-19 12:20

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43

不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55

回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

老兵返金門 徐國勇營區回味：我以前睡這

2019-10-19 00:16

屏東菸葉廠變身文創園區 台灣設計展另個吸睛熱點

2019-10-19 09:59

文旦劣果廢枝何處去 農民困擾

2019-10-18 23:37

有大蒜味！泰山河濱公園「蒜香藤」盛開 美似紫色瀑布

2019-10-18 20:47

影／中興新村最美建築藏密碼 竟然是這兩樣東西

2019-10-19 13:57

大巨蛋搞得亂七八糟？柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 11:52

超級北遇上超級南 林右昌和潘孟安合體走秀

2019-10-18 21:27

影／千人蟹宴 侯友宜：產量減、交管仍人山人海吃萬里蟹

2019-10-19 16:45

回響／象鼻岩險象環生 新北市府擬每天派人勸阻攀爬

2019-10-19 14:30

墾丁大街 建築物高度大解放

2019-10-18 22:49

台灣每5顆芭樂有1顆來自彰化 縣府輔導農民進軍美國

2019-10-18 21:28

談古寧頭大捷 馬英九：確立兩岸隔海分治歷史格局戰役

2019-10-19 09:29

金門坑道音樂節今起演出兩天 東西藝術相遇在翟山坑道

2019-10-19 13:42

南科考古舘今開幕儀式冗長 民眾排隊曬太陽兩小時開嗆

2019-10-19 12:02

蘇澳豆腐岬小海灣美翻 水畔聽浪聲好療癒

2019-10-18 22:53

全運會新北獎金翻倍 金門連霸獎金加成

2019-10-18 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top