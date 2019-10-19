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扶輪社辦免費肝炎篩檢 呼籲病友定期回診追蹤

2019-10-19 18:12聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

呼應世界肝炎日，扶輪社今天在新北市樹林國小舉辦「扶輪傳愛消除C肝」活動，讓民眾做免費肝炎、肝癌抽血篩檢，並加做病毒量檢驗、另擇日為B、C肝炎患者做腹部超音波，今日參加總人數941位，希望藉由活動，對民眾提供必要的肝炎相關抽血項目及擇日做腹部超音波檢查，並協助民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，達到根除台灣肝病目的。

B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，均由血液或體液傳染，許多醫界學者研究發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險。

扶輪社肝病防治推廣主委楊奕蘭強調，有B肝及C肝的病友需要定期追蹤或治療，但很多病友因為沒有症狀、工作忙碌或經濟等因素中斷，為進一步協助這些病友回到醫院治療或追蹤，這次活動有近20個扶輪社參加，約100位扶輪人親手做服務，希望能夠幫助1500至2000名的民眾做肝病檢查，並且結合20社募款與新北市衛生單位及肝病防治學術基金會合作，執行肝病篩檢計畫。

肝基會醫療事業發展執行長李懋華表示，現在B肝帶原者已有藥物可以控制，而台灣每年新增的C肝患者仍高達數千人，善用現有的極高治癒率的C肝口服新藥，可讓C肝病友儘早接受治療，在今年初健保全面開放C型肝炎全口服新藥，肝基會不會放棄任何可以找出潛在患者的機會和死角，首要目標即是持續結合社會愛心善款，協助抑制疾病的擴散。一方面提昇民眾如何正確保肝的意識，更讓患者落實主動篩檢、積極就醫、早期治療三步驟，期望在主動出擊的努力之下，有效提升民眾就醫意願與C肝治療率，幫助患者們早日脫離「肝」苦。

新北市衛生局長陳潤秋表示，根據衛福部107年公布的十大死因資料中，在癌症死亡率中，肝癌死亡率高居第2名，慢性肝病及肝硬化也列在前十大死因中，透過篩檢，可以早期發現，早期治療。在台灣約18%的成年人，是B型肝炎病毒的慢性帶原者，C型肝炎病毒感染率約2～5%。肝臟是「沉默的器官」本身沒有痛覺神經，許多患者常不知道自己有肝病，往往需要要血液檢查或超音波檢查才發現肝臟早期病兆。因此，普及肝病篩檢，讓肝病患者能早期發現、早期治療，是提高肝病治癒率，解決國人肝苦的最佳途徑。

呼應世界肝炎日，扶輪社今天在新北市樹林國小舉辦「扶輪傳愛消除C肝」活動，讓民眾做...
呼應世界肝炎日，扶輪社今天在新北市樹林國小舉辦「扶輪傳愛消除C肝」活動，讓民眾做免費肝炎、肝癌抽血篩檢，並加做病毒量檢驗、另擇日為B、C肝炎患者做腹部超音波，今日參加總人數941位，希望藉由活動，對民眾提供必要的肝炎相關抽血項目及擇日做腹部超音波檢查，並協助民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，達到根除台灣肝病目的。圖／扶輪社提供
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B型肝炎肝病
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