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給路霸一個月寬限期？北市府挨轟

2019-10-19 17:56聯合報 記者楊正海／台北即時報導

緊鄰台北京華城、台北偶戲館旁的八德路4段106巷，聯通八德路與市民大道，台北市議員戴錫欽指出，近日當地里長投訴，該巷一處「公私共有」的道路，遭業者占用做為停車位收費，市府有1/4的產權，卻給占地為王的業者1個月寬限期，沒有蒐證開罰。對此，北市新工處對此回應，已要求業者改善，否則依法開罰3至15萬元。

里長投訴指出，該地遭土地開發業者占用，未取得市府與私地主同意下，擅自在公私共有的道路上噴「私人土地」，更釘了11支回復型防撞桿，該地是居民前往松菸與台北文創的步行道路，車流不小，行人有路不敢走，被迫與車爭道，業者甚至打算畫停車格收租，每格月租3000元。

戴錫欽指出，此段「公私共有」的道路用地，市府有4分之1土地所有權，違反道路交通管理處罰條例與市區道路條例，另若業者在未取得市府同意下私畫停車格，恐觸犯市有地侵占罪。

戴錫欽說，新工處據報，先稱不知誰是釘設防撞桿，需先開立「行為人不在場簽證表」，告知行為人自行拆除期限，他說，市府竟還好心給業者1個月改善，不顧市民安危。

台北市議員戴錫欽指出，北市一處「公私共有」的道路，遭業者占用做為停車位收費，市府...
台北市議員戴錫欽指出，北市一處「公私共有」的道路，遭業者占用做為停車位收費，市府有1/4的產權，卻給占地為王的業者1個月寬限期，沒有開罰。圖／戴錫欽提供
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台北市議員戴錫欽指出，北市一處「公私共有」的道路，遭業者占用做為停車位收費，市府...
台北市議員戴錫欽指出，北市一處「公私共有」的道路，遭業者占用做為停車位收費，市府有1/4的產權，卻給占地為王的業者1個月寬限期，沒有開罰。圖／戴錫欽提供
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戴錫欽北市北京
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