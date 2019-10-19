給路霸一個月寬限期？北市府挨轟

2019-10-19 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



緊鄰台北京華城、台北偶戲館旁的八德路4段106巷，聯通八德路與市民大道，台北市議員戴錫欽指出，近日當地里長投訴，該巷一處「公私共有」的道路，遭業者占用做為停車位收費，市府有1/4的產權，卻給占地為王的業者1個月寬限期，沒有蒐證開罰。對此，北市新工處對此回應，已要求業者改善，否則依法開罰3至15萬元。

里長投訴指出，該地遭土地開發業者占用，未取得市府與私地主同意下，擅自在公私共有的道路上噴「私人土地」，更釘了11支回復型防撞桿，該地是居民前往松菸與台北文創的步行道路，車流不小，行人有路不敢走，被迫與車爭道，業者甚至打算畫停車格收租，每格月租3000元。

戴錫欽指出，此段「公私共有」的道路用地，市府有4分之1土地所有權，違反道路交通管理處罰條例與市區道路條例，另若業者在未取得市府同意下私畫停車格，恐觸犯市有地侵占罪。

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