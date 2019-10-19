影／千人蟹宴 侯友宜：產量減、交管仍人山人海吃萬里蟹

2019-10-19 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市政府今天在野柳漁港舉行「鱻蟹宴」，市長侯友宜到場，席開80桌，上千民眾一同吹海風吃萬里蟹，歡慶漁民豐收，活蟹福袋造成搶購，民眾大批長龍。侯友宜說，目前產量有稍減一點，加上連假交管，有造成一些影響，他表示歉意，但交管、產量都不影響人山人海來吃萬里蟹。

侯友宜前往現場與民眾一起吃萬里蟹，他直說好甜、好飽滿、膏很多，真好吃。他表示，在萬里蟹品牌草創之初，市府同仁在第一線打拚，從產業基層給予支援，與漁村民眾一起合力推廣，提升萬里蟹的能見度，讓萬里蟹品牌價值得以被更多產業及消費者青睞，非常高興萬里蟹能如此成功。

侯友宜說，鱻蟹宴反應空前熱烈，有千組民眾報名參與港邊辦桌，今天抽到鱻蟹宴的幸運民眾與家人一起來到野柳漁港，品嘗美味萬里蟹以及今年萬里蟹與臺酒玉泉紹興、TABASCO青椒汁經由總舖師操刀共同推出專屬菜色，「紹興藥膳醉花蟹」及「飄洋塔巴斯科蟳」，菜色非常豐富，還有加碼的飲料，參與民眾與在地居民一同開心品螃蟹歡慶萬里蟹豐收，讓野柳漁港好熱鬧。

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今天沒參加的不用感到懊惱，明天以及26、27日在野柳漁港仍有捕蟹樂悠悠、獨木舟體驗等休閒漁業體驗等民眾來親海，野柳假日活蟹市集，想品蟹民眾仍可把握機會。

假日怕找不到停車位的民眾也不用擔心，萬里區公所為民眾與愛琴海太平洋溫泉會館協商免費停車場供民眾使用，「萬里蟹免費接駁車」也將持續載運27日（假日行駛），民眾可將愛車停在免費停車場後轉搭接駁車進入，接駁車主要停靠龜吼順天宮、三角公園、野柳地質公園、保安宮、野柳活動中心（野柳站）、野柳薆悅酒店站等站，以原線折返雙向接駁。要到龜吼的民眾，則可以沿著玉田路上山，第一個路口比佛利山莊對面路口沿著下山，最後抵達「石角停車場」，步行5分鐘就可以抵達龜吼漁港。

漁業處長張麗珍表示，休閒漁業體驗26、27日開放報名體驗，歡樂無限號小紅胖卡車也在26、27日板橋小遠百，以及11月2、3日淡水漁人碼頭巡迴；另外野柳假日活蟹市集亦將持續到12月1日每周假日，龜吼及富基魚市在萬里蟹產季仍有相關優惠活動。

金山警分局與基隆地方檢察署等單位預防犯罪宣導團，以有獎徵答方式向往來遊客宣導「反賄選」、「反詐騙」、「安居緝毒專案」，也吸引不少民眾。

相關資訊請參考：

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