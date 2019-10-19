好酷！ 理髮廳搬到市集 愛樂壓創意生活節今登場

2019-10-19 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



第5屆台灣愛樂壓大賽今天於台北松山文創園區2號倉庫正式登場，愛樂壓的咖啡沖煮比賽向來都以輕鬆愉快調性呈現，今年主辦方再結合創意市集舉辦「愛樂壓創意生活節」，為期2天的活動不僅有各種精品咖啡、精釀啤酒和咖啡調酒等，甚至連理髮廳都搬進活動現場，讓民眾有吃有喝又有玩。

世界愛樂壓大賽是源自於挪威的咖啡沖煮競賽，每一年都以有趣的晚會在世界知名的咖啡都市舉辦，而今年為期2天的台灣愛樂壓大賽，將從124名選手選出台灣區冠軍，代表台灣參加11月於英國倫敦舉辦的2019世界愛樂壓大賽。

去年台灣愛樂壓大賽冠軍宋明洋說，今年已是第4年參加愛樂壓，相較前幾年得失心沒那麼重，「但還是很緊張」，去年世界賽則是在澳洲雪梨舉辦，第一次出國比賽是很寶貴的經驗，而且愛樂壓比賽氛圍比較輕鬆，也能讓民眾更近距離享受活動氛圍，有如生活一般。

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除咖啡沖煮賽事外，活動現場邀集多家攤商舉辦創意市集，其中受邀贊助的「啤酒頭釀造」就以24節氣的精釀啤酒為特色，業者表示，愛樂壓是國際級賽事，許多參加民眾都是玩家級，對於品味有更高要求，但民眾回饋都很不錯，而精品咖啡和精釀啤酒更是速配，歡迎民眾一起來體驗。

有趣的是，活動現場還能看見理髮師直接開始為顧客剪頭髮，成為移動理髮廳，業者BIBA SALON表示，理髮廳過去就有參加市集的經驗，走出戶外向民眾宣傳、提供體驗。現場民眾也認為這是很新奇的經驗，替生活節增添一大亮點。

「愛樂壓創意生活節」19、20日舉辦，現場除咖啡、精釀啤酒和調酒外，還有簡單的輕食烘焙，還有旅遊體驗、紅酒知識分享講座，以及塔羅牌占卜等攤位，要讓民眾逛的盡興；民眾可以購買150元的一般票，或購買490元的紀念套票，包含門票、台灣愛樂壓獨家紀念杯和市集紀念紙戳3個。

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