回響／象鼻岩藏危機 議員建議危險處可封但遊客應自制
2019-10-19 15:13
聯合報 記者游明煌
／即時報導
聯合報今天熱議題專題報導新北瑞芳的象鼻岩，網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命，險象環生。新北市議員白珮茹說，遊客要有自我約束力，要有自制力，但真的有危險的地方要封閉。
白珮茹表示，她走訪世界各國很多國家公園，看過很多美麗的地方，民眾要有自制力、自我約束，這很重要，因為不可能全部靠政府來管制，做太多的管制設施，會破壞原有的地景，也破壞天際線，人工設施太多會破壞原貌，不宜設太多。
白珮茹說，設警語也是一種警告，但不能亂加東西，有些遊客根本不聽，政府做再多也沒有用，所以有些真的危險的地方，就封起來。有些地景可以遠遠的看就很美，不一定要那麼近的地方，危險地爬上爬下，遊客可以多思考，這也是很值得探討的問題。
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議員張錦豪則表示，象鼻岩的問題，不管土地權屬，安全的環境很重要，必須保障遊客的安全。
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