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回響／象鼻岩藏危機 議員建議危險處可封但遊客應自制

2019-10-19 15:13聯合報 記者游明煌／即時報導

聯合報今天熱議題專題報導新北瑞芳的象鼻岩網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命，險象環生。新北市議員白珮茹說，遊客要有自我約束力，要有自制力，但真的有危險的地方要封閉。

白珮茹表示，她走訪世界各國很多國家公園，看過很多美麗的地方，民眾要有自制力、自我約束，這很重要，因為不可能全部靠政府來管制，做太多的管制設施，會破壞原有的地景，也破壞天際線，人工設施太多會破壞原貌，不宜設太多。

白珮茹說，設警語也是一種警告，但不能亂加東西，有些遊客根本不聽，政府做再多也沒有用，所以有些真的危險的地方，就封起來。有些地景可以遠遠的看就很美，不一定要那麼近的地方，危險地爬上爬下，遊客可以多思考，這也是很值得探討的問題。

議員張錦豪則表示，象鼻岩的問題，不管土地權屬，安全的環境很重要，必須保障遊客的安全。

針對象鼻岩的問題，新北市議員白珮茹說，遊客要有自我約束力，要有自制力，但真的有危...
針對象鼻岩的問題，新北市議員白珮茹說，遊客要有自我約束力，要有自制力，但真的有危險的地方要封閉。圖／基隆鳥會提供
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