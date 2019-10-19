回響／象鼻岩險象環生 新北市府擬每天派人勸阻攀爬

2019-10-19 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



聯合報今天熱議題專題報導新北瑞芳的象鼻岩，網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命，不時出現為拍好鏡頭，險象環生的畫面。新北市消防局今天表示，象鼻岩由瑞芳公所管理，目前市府研議列入文資保護，在文資審議尚未通過前，為維護遊客安全，已由消防局、岸巡及觀光旅遊局加強象鼻岩巡邏密度，每天上下午均排有人員巡邏勸阻遊客勿攀至危險處所拍照。

消防局今天下午回應表示，新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩因地形獨特，成為近年來新興景點，吸引大量遊客，惟因地形險峻，易有民眾自岩石上墜落傷亡，大量遊客聚集踐踏也有可能傷害到該處自然地理景觀。

新北市政府為避免前述危及遊客生命及自然地景的意外事故發生，一直以來係由瑞芳區公所現地管理，由公所針對象鼻岩周邊海岸增設警告告示牌及救生設施，另由消防局及岸巡人員針對該處加強巡邏勸離等防止遊客傷亡的措施；在維護地理景觀方面，新北市農業局規畫依文資法將象鼻岩列為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，目前正在召開公聽會聽取各界意見。

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